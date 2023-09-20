Зоолог разъяснил, чем опасна африканская чума свиней для ростовчан

«Температурная обработка такого мяса должна быть не менее 78 градусов, если не ошибаюсь, и в течение длительного времени. Недостаточная обработка может привести к тяжелым последствиям. То есть если человек не приготовит пищу как требуется, он серьезно пострадает», — отмечает Алексей Тихонов.