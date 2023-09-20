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Published Сегодня, 10:02

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Зоолог разъяснил, чем опасна африканская чума свиней для ростовчан

Зоолог разъяснил, чем опасна африканская чума свиней для ростовчан

20 сентября 2023, 10:02
Фото: 1MI
Зоолог разъяснил, чем опасна африканская чума свиней для ростовчан
Очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявлен рядом с Ростовской областью в Кущевском районе Кубани. Проводятся карантинные мероприятия. Зоолог ЮФУ Алексей Тихонов разъяснил RostovGazeta, чем опасно это заболевание.

Вокруг заболевания африканской чумы свиней ходят разные слухи и домыслы. В частности, некоторые фермеры поговаривают, что мясо, зараженное АЧС, не представляет опасности для людей. То есть, приготовив его, человек вряд ли заболеет. Поэтому карантинные методы борьбы с АЧС, направленные на уничтожение всего поголовья, у многих вызывают вопросы.

Однако зоолог подчеркивает, что пускать в продажу зараженное АЧС мясо категорически нельзя.

«Температурная обработка такого мяса должна быть не менее 78 градусов, если не ошибаюсь, и в течение длительного времени. Недостаточная обработка может привести к тяжелым последствиям. То есть если человек не приготовит пищу как требуется, он серьезно пострадает», — отмечает Алексей Тихонов.

Вспышка АЧС в Ростовской области оказалась фейком
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По словам эксперта, очаг африканской чумы свиней находится в Северной Африке. Периодически он проскакивает и к нам. Но у нас долго не формируется — зимой вирус вымерзает.

«АЧС очень заразна, передается контактным способом. Например, если зараженная свинья потерлась о колесо машины, машина уехала в другой район и там о нее потерлась другая свинья — начинается заражение. Поэтому для борьбы с АЧС применяются очень жесткие мероприятия», — объясняет собеседник.

«АЧС очень заразна, передается контактным способом. Например, если зараженная свинья потерлась о колесо машины, машина уехала в другой район, и там о нее потерлась другая свинья — начинается заражение», — объясняет собеседник.«АЧС очень заразна, передается контактным способом. Например, если зараженная свинья потерлась о колесо машины, машина уехала в другой район, и там о нее потерлась другая свинья — начинается заражение», — объясняет собеседник.
«АЧС очень заразна, передается контактным способом. Например, если зараженная свинья потерлась о колесо машины, машина уехала в другой район, и там о нее потерлась другая свинья — начинается заражение», — объясняет собеседник.
Фото: donland.ru

Основной путь заражения, по мнению зоолога, происходит в первую очередь с комбикормами — когда проскакивает зараженная часть. Контролировать это очень сложно. Ведь проверяют, как правило, выборочно. Что-то удается отсеивать, а какая-то часть проскакивает. Когда это происходит — приходится принимать карантинные меры.

«Для других животных это заболевание не опасно. Но они, как и человек, могут стать механическими переносчиками», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что часть Ростовской области поместили на карантин из-за вспышки африканской чумы свиней.

Часть Ростовской области поместили под карантин из-за вспышки африканской чумы свиней
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