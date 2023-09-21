Амброзия покрыла 11% территории Ростовской области

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
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Updated Сегодня, 13:43
Амброзия успела распространиться на 11% территории Ростовской области. Сорняк, опасный для аллергиков, занял 1,4 миллиона гектаров земли.
В Россельхознадзоре уточняют, что чаще всего от амброзии страдают посевы яровых культур и пропашные культуры, особенно подсолнечник. Сорняк опасен для всех видов сельскохозяйственных угодий. Сейчас карантинные зоны по амброзии установлены в 43 районах Ростовской области и 14 городах.
Амброзия появилась в Ростовской области в 1951 году. Сорняк в регион завезли вместе с фуражным зерном.
Ранее жители Ростова потребовали покосить амброзию хотя бы в центре города.