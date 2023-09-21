Амброзия покрыла 11% территории Ростовской области

В Россельхознадзоре уточняют, что чаще всего от амброзии страдают посевы яровых культур и пропашные культуры, особенно подсолнечник. Сорняк опасен для всех видов сельскохозяйственных угодий. Сейчас карантинные зоны по амброзии установлены в 43 районах Ростовской области и 14 городах.