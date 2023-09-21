rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Амброзия покрыла уже 11% территории Ростовской области

Амброзия покрыла 11% территории Ростовской области

21 сентября 2023, 13:41
Фото: donland.ru
Амброзия покрыла уже 11% территории Ростовской области
В Ростовской области амброзия распространилась уже на 11% территории, сообщили в Россельхознадзоре.

Амброзия успела распространиться на 11% территории Ростовской области. Сорняк, опасный для аллергиков, занял 1,4 миллиона гектаров земли.

В Россельхознадзоре уточняют, что чаще всего от амброзии страдают посевы яровых культур и пропашные культуры, особенно подсолнечник. Сорняк опасен для всех видов сельскохозяйственных угодий. Сейчас карантинные зоны по амброзии установлены в 43 районах Ростовской области и 14 городах.

Амброзия покрыла уже 300 гектаров земли в Ростове
Узнать подробнее

Амброзия появилась в Ростовской области в 1951 году. Сорняк в регион завезли вместе с фуражным зерном.

Ранее жители Ростова потребовали покосить амброзию хотя бы в центре города.

Читайте также:
«Это сорт лаванды?»: ростовчане шокированы кустами амброзии в центре городаЖители Ростова-на-Дону вновь пожаловались на заросли амброзииЧем опасна амброзия в Ростове-на-Дону и какие симптомы появляются у аллергиков
#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Амброзия#Россельхознадзор Ростовской области#Ростов
Подпишитесь
В Ростове торговцы дерутся с полицейскими, а из-за плюшевого мишки отменяют уроки
Сегодня, 14:08
Водители автобусов в Ростове рассказали, что увольняются из-за переработок и туалетов
Сегодня, 14:12
Ростовские художники рассказали о причинах начала спецоперации
Сегодня, 13:23
Климатолог Иошпа рассказал, когда в Ростовской области закончится бабье лето
Сегодня, 08:58
Школьницу из Новочеркасска убил телефон, упавший в ванну с водой
Сегодня, 13:37