Армяне Нагорного Карабах могут переехать в Ростов из-за этнических чисток

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Суммарно Коринна Захарьян прожила в городе Чартар Нагорной Карабахской республики 22 года. Ещё шесть лет она провела в Ростове, когда училась в медицинском университете.
«Я изначально уезжала только за образованием и сейчас из родины никуда переезжать не планирую. Это мой дом, здесь моя работа, близкие люди, семья», — заверяет девушка.
Она добавляет, что готова переехать только если азербайджанский сторона воспротивится проживанию этнических армян на территории Нагорного Карабаха.
«Если нас будут насильственного переселять — я уеду. Скорее всего в Ростов, потому что я там уже жила», — предположила Коринна.
Ранее RostovGazeta писала о том, что причиной облав силовиков в Ростове мог стать конфликт армян и азербайджанцев.