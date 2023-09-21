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Релоканты из Армении рассказали, при каких условиях вернутся в Ростов из-за войны

Армяне Нагорного Карабах могут переехать в Ростов из-за этнических чисток

21 сентября 2023, 08:08
Фото: vahemart/cc by sa 3.0/flickr.com
Релоканты из Армении рассказали, при каких условиях вернутся в Ростов из-за войны
Азербайджан пока не выставил условия всем этническим армянам покинуть территорию Нагорного Карабаха, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала бывшая студентка одного из ростовских университетов Коринна Захарьян, живущая в республике.

Суммарно Коринна Захарьян прожила в городе Чартар Нагорной Карабахской республики 22 года. Ещё шесть лет она провела в Ростове, когда училась в медицинском университете.

«Я изначально уезжала только за образованием и сейчас из родины никуда переезжать не планирую. Это мой дом, здесь моя работа, близкие люди, семья», — заверяет девушка.

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Она добавляет, что готова переехать только если азербайджанский сторона воспротивится проживанию этнических армян на территории Нагорного Карабаха.

«Если нас будут насильственного переселять — я уеду. Скорее всего в Ростов, потому что я там уже жила», — предположила Коринна.

Ранее RostovGazeta писала о том, что причиной облав силовиков в Ростове мог стать конфликт армян и азербайджанцев.

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#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Нагорный Карабах#Конфликт в Нагорном Карабахе в 2023 году
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