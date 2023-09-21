Армяне Нагорного Карабаха заявили, что хотят переехать в Ростов из-за войны

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Как рассказала Гоар Захарьян, она со своей семьёй планирует перебраться в Ростов до конца сентября.
«Пассивно на нас и так очень долго давили. А после того, как Нагорный Карабах капитулировал, оставаться нам здесь смысла нет. Работать нормально не дадут, детей воспитывать тоже», — говорит Гоар Захарьян.
Она добавила, что не верит в окончание конфликта, несмотря на официальное объявление Азербайджана об окончании военных действий.
«У нас дочка уехала в Ростов учиться, мы к ней приезжали, город знаем. Надеемся, что получится там устроиться», — рассказывает собеседника RostovGazeta.
Ранее еще одна жительница республики заявила, что переедет в Ростов в случае начала этнических чисток.