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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Релоканты в Армении собрались переезжать в Ростов из-за ситуации в Нагорном Карабахе

Армяне Нагорного Карабаха заявили, что хотят переехать в Ростов из-за войны

21 сентября 2023, 09:32
Фото: president.az/cc by 4.0
Релоканты в Армении собрались переезжать в Ростов из-за ситуации в Нагорном Карабахе
Несмотря на прекращение огня, отношения между народами Нагорного Карабаха стали ещё более напряженными, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала местная жительница Гоар Захарьян.

Как рассказала Гоар Захарьян, она со своей семьёй планирует перебраться в Ростов до конца сентября.

«Пассивно на нас и так очень долго давили. А после того, как Нагорный Карабах капитулировал, оставаться нам здесь смысла нет. Работать нормально не дадут, детей воспитывать тоже», — говорит Гоар Захарьян.

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Она добавила, что не верит в окончание конфликта, несмотря на официальное объявление Азербайджана об окончании военных действий.

«У нас дочка уехала в Ростов учиться, мы к ней приезжали, город знаем. Надеемся, что получится там устроиться», — рассказывает собеседника RostovGazeta.

Ранее еще одна жительница республики заявила, что переедет в Ростов в случае начала этнических чисток.

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#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Конфликт в Нагорном Карабахе в 2023 году
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