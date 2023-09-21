Автобусные рейсы из Горловки в Ростов-на-Дону запустили с 21 сентября

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Отправляться из Горловки автобус будет в 6 часов утра, он проедет через несколько населенных пунктов. В том числе Енакиево, Ждановку, Кировское и Шахтерск.
Отмечается, что в Ростов транспорт прибудет в 13.30 мск. По информации министерства, рейсы станут ежедневными, а купить билеты можно в кассах автостанций.
Ранее власти Ростова заявили о нехватке тысячи водителей общественного транспорта. Материал RostovGazeta на эту тему читайте
До этого стало известно, что между Ростовом и Майкопом запустят круизный туристический поезд в ноябре.