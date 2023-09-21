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Автобусные рейсы из Горловки в Ростов-на-Дону запустили с 21 сентября

Автобусные рейсы из Горловки в Ростов-на-Дону запустили с 21 сентября

21 сентября 2023, 05:55
Фото: 1MI
С четверга, 21 сентября, запустили автобусные рейсы между Горловкой и Ростовом-на-Дону, сообщает Минтранс ДНР.

Отправляться из Горловки автобус будет в 6 часов утра, он проедет через несколько населенных пунктов. В том числе Енакиево, Ждановку, Кировское и Шахтерск.

Отмечается, что в Ростов транспорт прибудет в 13.30 мск. По информации министерства, рейсы станут ежедневными, а купить билеты можно в кассах автостанций.

Огромные очереди из желающих попасть в автобусы снова появились в Ростове-на-Дону
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Ранее власти Ростова заявили о нехватке тысячи водителей общественного транспорта. Материал RostovGazeta на эту тему читайте

До этого стало известно, что между Ростовом и Майкопом запустят круизный туристический поезд в ноябре.

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