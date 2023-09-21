Банк ДОМ. РФ: Цифровой формат оформления ипотеки на ИЖС выбирают 60% клиентов

Наибольшее распространение удаленное подтверждение доходов получило в Тюменской области (объем сделок с использованием сервиса с начала года около 1 млрд рублей, 80% среди всех сделок на ИЖС). На втором месте — Подмосковье (4,5 млрд рублей, 75%), на третьем — Ленинградская (1,3 млрд рублей, 73%) область.