Банк ДОМ. РФ: Цифровой формат оформления ипотеки на ИЖС выбирают 60% клиентов

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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За неполный 2023 год электронными услугами воспользовались 2,8 тысячи семей, а сумма сделок превысила 17 миллиардов рублей. Это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольшее распространение удаленное подтверждение доходов получило в Тюменской области (объем сделок с использованием сервиса с начала года около 1 млрд рублей, 80% среди всех сделок на ИЖС). На втором месте — Подмосковье (4,5 млрд рублей, 75%), на третьем — Ленинградская (1,3 млрд рублей, 73%) область.
Среди регионов с высокой востребованностью сервиса Москва (1,2 млрд рублей, 70%), Самарская (около 900 млн рублей, 62%) и Новосибирская (около 800 млн рублей, 58%) области, Санкт-Петербург (около 700 млн рублей, 58%), Республика Татарстан (1 млрд рублей, 57%) и Ростовская область (около 700 млн рублей, 50%).
«Люди стали больше доверять дистанционному формату — в сделках на частное домостроение прошлого года доля клиентов, выбравших цифровой механизм подтверждения доходов, составляла 43%. Помимо удобства, сервис дает возможность оформить кредит по ставке ниже на полпроцента», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Что касается ипотечных программ, то наибольшая доля заявок с онлайн-подтверждением дохода приходится на программу «Семейная ипотека» — 35%. Далее следуют программы «Льготная на новостройки» — 27%, для ИТ-специалистов — 18%. Еще 16% пришлось на ИЖС хозспособом.
Директор подразделения «Диджитал» Банка ДОМ.РФ Олег Комлик заявил, что банк заметно упростил процесс оформления ипотеки с помощью ИТ-решений. Необходимые клиентские данные поступают мгновенно, минимизируя время ожидания и бюрократию, поэтому клиенты могут получать решения по кредитам быстрее, чем когда-либо.
«Эффективность этого подхода подтверждается постоянным ростом числа операций через наши цифровые платформы», — отметил он.