Бизнесмен Карим Бабаев не признал вину в деле об аксайских рынках на суде в Ростове

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
В Ростове продолжается рассмотрение громкого дела об аксайских рынках. В настоящий момент подозреваемыми по делу проходят 16 человек, среди них бывший глава районной администрации Виталий Борзенко и предприниматели Бабаевы.
На последнем заседании после оглашения обвинительного заключения судья обратился к обвиняемым с вопросом, признают ли они свою вину. Главный фигурант дела — бизнесмен Карим Бабаев — заявил, что обвинение ему непонятно.
«У меня есть все документы, доказывающие, что я не совершал никаких хищений. Все сделки были законны. Почему следствие не допросило меня? Я писал, просил, чтобы меня допросили по каждому эпизоду. Я невиновен», — приводит его слова Donnews.
Адвокат Бабаева, Елена Лагутина, также полагает, что следствие не привело доказательств вины бизнесмена.
Другие фигуранты громкого процесса в ходе заседания также свою вину не признали.
Рассмотрение уголовного дела продолжается.
Ранее бизнесмены с бывших аксайских рынков высказались о новых площадках.