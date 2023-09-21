rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:33

Published Сегодня, 17:33

Modified Сегодня, 17:35

Updated Сегодня, 17:35

Заседание суда по делу об аксайских рынках в Ростове

Бизнесмен Карим Бабаев не признал вину в деле об аксайских рынках на суде в Ростове

21 сентября 2023, 17:33
Фото: rostovgazeta.ru
Заседание суда по делу об аксайских рынках в Ростове

Карим Бабаев не признал вину в деле об аксайских рынках на суде в Ростове

На очередном заседании по делу об аксайских рынках бизнесмен Карим Бабаев заявил, что не признает свою вину, передают из зала суда журналисты.

В Ростове продолжается рассмотрение громкого дела об аксайских рынках. В настоящий момент подозреваемыми по делу проходят 16 человек, среди них бывший глава районной администрации Виталий Борзенко и предприниматели Бабаевы.

На последнем заседании после оглашения обвинительного заключения судья обратился к обвиняемым с вопросом, признают ли они свою вину. Главный фигурант дела — бизнесмен Карим Бабаев — заявил, что обвинение ему непонятно.

«У меня есть все документы, доказывающие, что я не совершал никаких хищений. Все сделки были законны. Почему следствие не допросило меня? Я писал, просил, чтобы меня допросили по каждому эпизоду. Я невиновен», — приводит его слова Donnews.

«Наркотики и проституция»: в ФСБ раскрыли детали дела об аксайских рынках
Узнать подробнее

Адвокат Бабаева, Елена Лагутина, также полагает, что следствие не привело доказательств вины бизнесмена.

Другие фигуранты громкого процесса в ходе заседания также свою вину не признали.

Рассмотрение уголовного дела продолжается.

Ранее бизнесмены с бывших аксайских рынков высказались о новых площадках.

Читайте также:
Новый адвокат Карима Бабаева требует отвод судьи в деле об аксайских рынках в РостовеФигурантам дела об аксайских рынках продлили срок ареста до 15 декабряНовые обвинения предъявили фигуранту дела об аксайских рынках Кариму Бабаеву
#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Аксайские рынки#Последние новости Ростова на сегодня#Суд в Ростове#Уголовное дело#Ростов#Виталий Борзенко#Карим Бабаев
Подпишитесь
В Ростове торговцы дерутся с полицейскими, а из-за плюшевого мишки отменяют уроки
Сегодня, 14:08
Водители автобусов в Ростове рассказали, что увольняются из-за переработок и туалетов
Сегодня, 14:12
Амброзия покрыла 11% территории Ростовской области
Сегодня, 13:41
Ростовские художники рассказали о причинах начала спецоперации
Сегодня, 13:23
Климатолог Иошпа рассказал, когда в Ростовской области закончится бабье лето
Сегодня, 08:58
Школьницу из Новочеркасска убил телефон, упавший в ванну с водой
Сегодня, 13:37