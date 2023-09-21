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Published Сегодня, 15:57

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Updated Сегодня, 15:59

В Таганроге директора управляющей компании осудили за мошенничество

Директора управляющей компании осудили за кражу денег у жильцов в Ростовской области

21 сентября 2023, 15:57
Фото: 1MI
В Таганроге директора управляющей компании осудили за мошенничество

В Таганроге директора управляющей компании осудили за кражу денег у жильцов

В Таганроге директора управляющей компании осудили за мошенничество, рассказали в пресс-службе «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Суд признал виновным в мошенничестве руководителя управляющей компании «Фортуна 4» в Таганроге. Его отправили в колонию на четыре года.

Директор УК с 2017 по 2019 год выводил деньги, поступающие от жильцов многоквартирных домов, на счета аффилированных лиц. Тем временем общая сумма долга собственников достигла 15 миллионов рублей.

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«Рекомендуем быть внимательными при выборе УК и регулярно уточнять сведения о наличии у неё задолженности», — заключили в «ТНС энерго».

Ранее сообщалось, что в Ростове потребители задолжали за горячую воду и отопление почти 1,5 миллиарда рублей.

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