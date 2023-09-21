Директора управляющей компании осудили за кражу денег у жильцов в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Суд признал виновным в мошенничестве руководителя управляющей компании «Фортуна 4» в Таганроге. Его отправили в колонию на четыре года.
Директор УК с 2017 по 2019 год выводил деньги, поступающие от жильцов многоквартирных домов, на счета аффилированных лиц. Тем временем общая сумма долга собственников достигла 15 миллионов рублей.
«Рекомендуем быть внимательными при выборе УК и регулярно уточнять сведения о наличии у неё задолженности», — заключили в «ТНС энерго».
Ранее сообщалось, что в Ростове потребители задолжали за горячую воду и отопление почти 1,5 миллиарда рублей.