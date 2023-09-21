rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Дизельное топливо подорожало на 9% в Ростовской области за месяц

Дизельное топливо подорожало на 9% в Ростовской области за месяц

21 сентября 2023, 07:06
Фото: 1MI
Дизельное топливо подорожало на 9% в Ростовской области за месяц
В Ростовской области в августе по сравнению с июлем 2023 года резко выросли цены на топливо, следует из данных Ростовстата.

В целом топливо за этот период выросло в цене более чем на 4%. Если рассматривать отдельно, то дизельное топливо подорожало на 9,3%.

Бензин марки АИ-92 вырос в цене на 4,2%, АИ-95 — 3,6%, АИ-98 — 4%. При этом газомоторное топливо за это время стало дешевле на 0,2%.

Водители снова заявили об отсутствии бензина на АЗС в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Добавим, что это не единственная сложившаяся проблема в этой сфере, так как водители в регионе продолжают жаловаться на дефицит бензина на ряде АЗС. В частности, они говорят, что не могут найти марку АИ-92.

Также стало известно, что ФАС проверит рост цен на бензин в Ростовской области.

Читайте также:
Водители снова заявили об отсутствии бензина на АЗС в Ростове-на-ДонуФАС проверит рост цен на бензин в Ростовской области«Ценам позволяют расти»: что происходит с бензином в Ростовской области
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ФАС#Бензин#Последние новости Ростова на сегодня#АЗС#АИ-98#АИ-95#АИ-92#Дизельное топливо#Цены на топливо#Дефицит бензина
Подпишитесь
Армяне Нагорного Карабаха заявили, что хотят переехать в Ростов из-за войны
Сегодня, 09:32
Стали известны причины инверсионных следов в небе над Ростовом-на-Дону
Сегодня, 08:56
В грибах в Ростовской области нашли токсин, в 375 раз опаснее яда гремучей змеи
Вчера, 15:45
Армяне Нагорного Карабах могут переехать в Ростов из-за этнических чисток
Сегодня, 08:08
Уголовное дело мэра Азова Ращупкина отправили на новое рассмотрение
Сегодня, 06:44
Дополнительное топливо могут привезти в Ростовскую область
Сегодня, 07:55