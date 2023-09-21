Дизельное топливо подорожало на 9% в Ростовской области за месяц

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В целом топливо за этот период выросло в цене более чем на 4%. Если рассматривать отдельно, то дизельное топливо подорожало на 9,3%.
Бензин марки АИ-92 вырос в цене на 4,2%, АИ-95 — 3,6%, АИ-98 — 4%. При этом газомоторное топливо за это время стало дешевле на 0,2%.
Добавим, что это не единственная сложившаяся проблема в этой сфере, так как водители в регионе продолжают жаловаться на дефицит бензина на ряде АЗС. В частности, они говорят, что не могут найти марку АИ-92.
Также стало известно, что ФАС проверит рост цен на бензин в Ростовской области.