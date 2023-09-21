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Published Сегодня, 08:30

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Для строительства Северного радиуса изымут 17 участков в Ростовской области

Для строительства Северного радиуса изымут 17 участков в Ростовской области

21 сентября 2023, 08:30
Фото: donland.ru
Для строительства Северного радиуса изымут 17 участков в Ростовской области
В Ростовской области планируется изъять несколько земельных участков, так как они необходимы для строительства дороги, говорится в распоряжении правительства региона.

Речь идет о строительстве «Северного радиуса» в составе Ростовского транспортного кольца. Вариантов проведения работ без изъятия земли власти не нашли.

Теперь предстоит оповестить собственников участков земли, которые в дальнейшем нужно будет оценить. Если собственники откажутся подписывать соглашение, вопрос будет решаться через суд.

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Всего в перечень попали 17 участков, которые расположены в Аксайском районе. Некоторые из них отнесены к землям сельскохозяйственного назначения.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону разрешили застроить участок на улице Чемордачка. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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