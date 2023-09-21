Для строительства Северного радиуса изымут 17 участков в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:32
Речь идет о строительстве «Северного радиуса» в составе Ростовского транспортного кольца. Вариантов проведения работ без изъятия земли власти не нашли.
Теперь предстоит оповестить собственников участков земли, которые в дальнейшем нужно будет оценить. Если собственники откажутся подписывать соглашение, вопрос будет решаться через суд.
Всего в перечень попали 17 участков, которые расположены в Аксайском районе. Некоторые из них отнесены к землям сельскохозяйственного назначения.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону разрешили застроить участок на улице Чемордачка. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.