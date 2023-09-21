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Published Сегодня, 07:55

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Дополнительное топливо могут привезти в Ростовскую область

Дополнительное топливо могут привезти в Ростовскую область

21 сентября 2023, 07:55
Фото: 1MI
Дополнительное топливо могут привезти в Ростовскую область
Ростовская область может получить дополнительную партию топлива, сообщил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

ТАСС со ссылкой на слова Сорокина пишет, что Минэнерго ведет совместную работу с нефтяниками, чтобы обеспечить топливом южные регионы страны. Он добавил, что есть некоторые проблемные моменты, но работа над этим ведется.

«В частности, это ряд субъектов на юге страны, это Краснодар, Ростов, где мы сейчас работаем с нефтяными компаниями, чтобы дополнительный ресурс направить», — пишет издание со ссылкой на слова Сорокина.

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Он также добавил, что в стране растет стоимость топлива и причиной назвал девальвацию рубля.

Добавим, что дизельное топливо подорожало на 9% в Ростовской области за месяц. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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