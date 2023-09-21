Дополнительное топливо могут привезти в Ростовскую область

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
ТАСС со ссылкой на слова Сорокина пишет, что Минэнерго ведет совместную работу с нефтяниками, чтобы обеспечить топливом южные регионы страны. Он добавил, что есть некоторые проблемные моменты, но работа над этим ведется.
«В частности, это ряд субъектов на юге страны, это Краснодар, Ростов, где мы сейчас работаем с нефтяными компаниями, чтобы дополнительный ресурс направить», — пишет издание со ссылкой на слова Сорокина.
Он также добавил, что в стране растет стоимость топлива и причиной назвал девальвацию рубля.
Добавим, что дизельное топливо подорожало на 9% в Ростовской области за месяц. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.