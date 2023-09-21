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Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Эксперт рассказал, когда в Ростовской области снизятся цены на бензин и дизель

Эксперт рассказал, когда в Ростовской области снизятся цены на бензин и дизель

21 сентября 2023, 08:52
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, когда в Ростовской области снизятся цены на бензин и дизель
Стабилизация цен на топливо, в том числе и в Ростовской области, ожидается в ближайшее время. Через месяц-полтора ситуация изменится к лучшему, сообщил RostovGazeta правозащитник Александр Хуруджи.

Напомним, что цены на бензин и дизельное топливо в Ростовской области превысили всевозможные ожидания экспертов.

По мнению правозащитника, это произошло из-за того, что производителям стало выгоднее продавать топливо за границу — разница составляла до 20 тысяч рублей за тонну.

«У властей есть несколько инструментов для стабилизации положения. Например, можно ввести заградительную пошлину. Но при этом существует риск погубить развитие собственных нефтяных заводов. Другой вариант — определить круг тех, кто имеет право отправлять топливо на экспорт», — отмечает Александр Хуруджи.

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Есть и третий путь. По словам правозащитника, он заключается в том, чтобы ничего не делать, ожидая, что ситуацию отрегулирует рынок. Это то, что происходит сейчас — цена растет.

«Руководством страны поставлена задача отрегулировать ситуацию, чтобы у наших граждан было топливо без завышения цен», — говорит эксперт.

«Руководством страны поставлена задача отрегулировать ситуацию, чтобы у наших граждан было топливо без завышения цен», — говорит эксперт.«Руководством страны поставлена задача отрегулировать ситуацию, чтобы у наших граждан было топливо без завышения цен», — говорит эксперт.
«Руководством страны поставлена задача отрегулировать ситуацию, чтобы у наших граждан было топливо без завышения цен», — говорит эксперт.
Фото: 1MI
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Каким образом задача будет выполнена — введением дополнительной пошлины или определением экспортеров — по мнению правозащитника, не важно. Но поток экспорта перенаправят с внешнего рынка на внутренний.

«В ближайший месяц-полтора ситуация улучшится. Цены на бензин и дизель стабилизируются. А потом, скорее всего, мы будем наблюдать снижение цены, в том числе и за счет сезонного фактора», — делится мнением собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что дизельное топливо за месяц подорожало в Ростовской области на 9%.

Дизельное топливо подорожало на 9% в Ростовской области за месяц
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