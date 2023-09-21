Эксперты: форум «Нефть и газ Сахалина» станет площадкой обсуждения новых вызовов

«Я еду на Сахалин впервые для того, чтобы вглядеться в то, что на моих глазах, как журналиста начинало происходить, а сейчас материализуется все больше и больше. Я, конечно, же, не только о планах превратить Сахалин в первый в России углеродно нейтральный регион, но и о промышленных проектах — таких, как добыча углеводородов на шельфе, первый в России завод по производству сжиженного природного газа. Иными словами, вот уж где, как не на Сахалине органично обсуждать повестку, связанную с дальнейшим промышленным развитием и использованием углеводородов, несмотря на то что вроде бы углеродная нейтральность должна означать другое. Но, она не должна означать другое, можно одно соединить с другим. С огромным удовольствием готовлюсь к тому, чтобы провести пленарную сессию, и действительно, надеюсь на самую скорую встречу на сахалинской земле», — обратился к участникам форума президент Ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев.