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ФК «Ростов» обязали выплатить 3 млн рублей долгов за коммуналку

ФК «Ростов» обязали выплатить 3 млн рублей долгов за коммуналку

21 сентября 2023, 12:53
Фото: 1MI
ФК «Ростов» обязали выплатить 3 млн рублей долгов за коммуналку
С футбольного клуба «Ростов» взыскали более трех миллионов рублей долгов за коммунальные услуги, говорится в материалах арбитражного суда.

Один из исков передал «Водоканал Ростова-на-Дону», потребовав взыскать деньги за «негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения». В результате компания выиграла более 85 тысяч рублей.

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Кроме того, клуб проиграл компании «Теплокоммунэнерго», которая хотела получить 4,4 миллиона рублей. Речь шла о долгах по договору теплоснабжения. Однако суд постановил взыскать чуть более трех миллионов рублей.

Будет ли клуб обжаловать эти решения, пока не раскрывается.

Ранее стало известно, что в ФК «Ростов» потратят 8 миллионов на услуги стюардов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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