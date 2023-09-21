ФК «Ростов» обязали выплатить 3 млн рублей долгов за коммуналку

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Один из исков передал «Водоканал Ростова-на-Дону», потребовав взыскать деньги за «негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения». В результате компания выиграла более 85 тысяч рублей.
Кроме того, клуб проиграл компании «Теплокоммунэнерго», которая хотела получить 4,4 миллиона рублей. Речь шла о долгах по договору теплоснабжения. Однако суд постановил взыскать чуть более трех миллионов рублей.
Будет ли клуб обжаловать эти решения, пока не раскрывается.
Ранее стало известно, что в ФК «Ростов» потратят 8 миллионов на услуги стюардов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.