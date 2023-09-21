Климатолог Иошпа рассказал, когда в Ростовской области закончится бабье лето

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Он рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что в ближайшую неделю ожидается теплая погода, с температурой до 28 градусов. На юге региона может быть еще теплее, столбики термометров покажут 30 градусов.
Однако ночью будет прохладно — до 15 градусов. Возможны небольшие дожди в отдельных районах, но значительных осадков не предвидится.
Жители региона смогут наслаждаться теплыми и солнечными днями до 27 сентября. После этого начнется постепенное похолодание.
«Ожидается приход холодного фронта, что приведет к изменению погоды. Температура будет постепенно падать. Возможны кратковременные потепления, но они уже не будут продолжительными», — уточнил эксперт.
Ранее в Ростове ветви дерева из-за сильного ветра рухнули на припаркованные автомобили.