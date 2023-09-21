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Климатолог Иошпа рассказал, когда в Ростовской области закончится бабье лето

Климатолог Иошпа рассказал, когда в Ростовской области закончится бабье лето

21 сентября 2023, 08:58
Фото: pxhere.com
Климатолог Иошпа рассказал, когда в Ростовской области закончится бабье лето
В Ростовской области началось бабье лето, теплая погода сохранится до 27 сентября, сообщил климатолог Александр Иошпа.

Он рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что в ближайшую неделю ожидается теплая погода, с температурой до 28 градусов. На юге региона может быть еще теплее, столбики термометров покажут 30 градусов.

Однако ночью будет прохладно — до 15 градусов. Возможны небольшие дожди в отдельных районах, но значительных осадков не предвидится.

Жители региона смогут наслаждаться теплыми и солнечными днями до 27 сентября. После этого начнется постепенное похолодание.

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«Ожидается приход холодного фронта, что приведет к изменению погоды. Температура будет постепенно падать. Возможны кратковременные потепления, но они уже не будут продолжительными», — уточнил эксперт.

Ранее в Ростове ветви дерева из-за сильного ветра рухнули на припаркованные автомобили.

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