Массовый сбой в работе мобильной связи произошел в Ростове 21 сен

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Жители Ростова жалуются на плохую мобильную связь в городе. 30% опрошенных RostovGazeta горожан заявили, что неполадки наблюдают в течение всего дня. Еще 36% респондентов добавили, что проблемы со связью были, однако сейчас их уже нет. Нормально работала мобильная сеть у 34% горожан.
Власти Ростовской области подтвердили, что у местных жителей действительно могут быть проблемы с совершением звонков, мобильный же интернет работает штатно. Сейчас специалисты заняты устранением неполадок, ставших причиной сбоя.
Ранее в Азове в медицинском центре нашли сумку с подозрительными телефонами в фольге.