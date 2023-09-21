Массовый сбой в работе мобильной связи произошел в Ростове 21 сен

Жители Ростова жалуются на плохую мобильную связь в городе. 30% опрошенных RostovGazeta горожан заявили, что неполадки наблюдают в течение всего дня. Еще 36% респондентов добавили, что проблемы со связью были, однако сейчас их уже нет. Нормально работала мобильная сеть у 34% горожан.