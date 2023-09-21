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Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

На плохую мобильную связь пожаловались ростовчане

Массовый сбой в работе мобильной связи произошел в Ростове 21 сен

21 сентября 2023, 14:53
Фото: Ashwin Kumar/cc by sa/flickr.com
На плохую мобильную связь пожаловались ростовчане
Жители Ростова массово столкнулись с проблемами со связью 21 сентября, следует из опроса, проведенного RostovGazeta.

Жители Ростова жалуются на плохую мобильную связь в городе. 30% опрошенных RostovGazeta горожан заявили, что неполадки наблюдают в течение всего дня. Еще 36% респондентов добавили, что проблемы со связью были, однако сейчас их уже нет. Нормально работала мобильная сеть у 34% горожан.

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Власти Ростовской области подтвердили, что у местных жителей действительно могут быть проблемы с совершением звонков, мобильный же интернет работает штатно. Сейчас специалисты заняты устранением неполадок, ставших причиной сбоя.

Ранее в Азове в медицинском центре нашли сумку с подозрительными телефонами в фольге.

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