Медведь парализовал работу лицея №27 в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Они рассказали, что днем в четверг, 21 сентября, неизвестный оставил плюшевого медведя на территории учреждения. По их словам, из-за этого приехали спецслужбы, после чего провели эвакуацию.
«Через несколько часов начали запускать и выпускать в сопровождении классных руководителей», — говорится в публикации.
Пользователи в комментариях предположили, что медведь предназначался в качестве подарка, поэтому ничего опасного в нем быть не могло. Вместе с этим стало известно, как проводилась эвакуация.
«У нас закончились уроки, после чего вывели с классным руководителем», — пишут ученики. Другие рассказали, что эвакуировали всего несколько классов, а в школу никого не впускали.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали ТЦ «Парк».