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Плюшевый медведь парализовал работу лицея №27 в Ростове-на-Дону

Медведь парализовал работу лицея №27 в Ростове-на-Дону

21 сентября 2023, 12:52
Фото: 1MI
Плюшевый медведь парализовал работу лицея №27 в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону провели эвакуацию лицея №27 из-за обнаруженной игрушки, сообщили очевидцы в Telegram в группе «Это Ростов».

Они рассказали, что днем в четверг, 21 сентября, неизвестный оставил плюшевого медведя на территории учреждения. По их словам, из-за этого приехали спецслужбы, после чего провели эвакуацию.

«Через несколько часов начали запускать и выпускать в сопровождении классных руководителей», — говорится в публикации.

В Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали ТЦ «Парк»
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«Через несколько часов начали запускать и выпускать в сопровождении классных руководителей», — говорится в публикации.«Через несколько часов начали запускать и выпускать в сопровождении классных руководителей», — говорится в публикации.
«Через несколько часов начали запускать и выпускать в сопровождении классных руководителей», — говорится в публикации.
Фото: ТГ канал Это Ростов!

Пользователи в комментариях предположили, что медведь предназначался в качестве подарка, поэтому ничего опасного в нем быть не могло. Вместе с этим стало известно, как проводилась эвакуация.

«У нас закончились уроки, после чего вывели с классным руководителем», — пишут ученики. Другие рассказали, что эвакуировали всего несколько классов, а в школу никого не впускали.

Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали ТЦ «Парк».

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