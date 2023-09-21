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Published Сегодня, 15:34

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На бывшем Вертолетном поле в Ростове появится автодорога

На бывшем Вертолетном поле в Ростове появится автодорога

21 сентября 2023, 15:34
Фото: 1MI
На бывшем Вертолетном поле в Ростове появится автодорога
Новая дорога появится в Ростове на Западном, на территории бывшего Вертолетного поля, следует из документов на сайте администрации города.

Новая дорога появится в Ростове на Западном, на месте бывшего Вертолетного поля. Она будет пролегать по улице Свердловской на участке от пересечения с Тружеников до пересечения с 3-ей Круговой.

Документацию по планировке и межеванию территории для строительства дороги власти поручили Специализированному застройщику «Галактика». Они распланируют 3,2 гектара земли. На составление документации «Галактике» дали год. Уточняется, работы компания будет проводить за счет собственных средств.

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Сервис «Спарк» сообщает, что компания «Галактика» зарегистрирована в Ростове в прошлом году. Ее бенефициаром является экс-депутат Заксобрания Ростовской области Арутюн Сурмалян. В уставном капитале компании он владеет 85%. «Галактика» специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Данных о прибыли и доходах компании в открытом доступе еще нет.

Ранее сообщалось, что в центра Ростова появится новый жилой квартал с 23-этажными домами.

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