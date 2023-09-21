На бывшем Вертолетном поле в Ростове появится автодорога

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Новая дорога появится в Ростове на Западном, на месте бывшего Вертолетного поля. Она будет пролегать по улице Свердловской на участке от пересечения с Тружеников до пересечения с 3-ей Круговой.
Документацию по планировке и межеванию территории для строительства дороги власти поручили Специализированному застройщику «Галактика». Они распланируют 3,2 гектара земли. На составление документации «Галактике» дали год. Уточняется, работы компания будет проводить за счет собственных средств.
Сервис «Спарк» сообщает, что компания «Галактика» зарегистрирована в Ростове в прошлом году. Ее бенефициаром является экс-депутат Заксобрания Ростовской области Арутюн Сурмалян. В уставном капитале компании он владеет 85%. «Галактика» специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Данных о прибыли и доходах компании в открытом доступе еще нет.
Ранее сообщалось, что в центра Ростова появится новый жилой квартал с 23-этажными домами.