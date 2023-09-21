На бывшем Вертолетном поле в Ростове появится автодорога

Сервис «Спарк» сообщает, что компания «Галактика» зарегистрирована в Ростове в прошлом году. Ее бенефициаром является экс-депутат Заксобрания Ростовской области Арутюн Сурмалян. В уставном капитале компании он владеет 85%. «Галактика» специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Данных о прибыли и доходах компании в открытом доступе еще нет.