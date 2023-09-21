Названы продукты, усиливающие бессонницу

Даже те, кто придерживается здорового питания, должны проявить осторожность. Некоторые овощи, такие как брокколи и цветная капуста, также могут усугублять бессонницу из-за содержания в них триптофана. Если их употреблять на ужин, то может возникнуть перебуживание и сон будет прерывистым.