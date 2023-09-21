Названы продукты, усиливающие бессонницу

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
В первую очередь нужно быть осторожными с продуктами, содержащими кофеин. Это могут быть тортики и различные напитки. Также следует избегать сладких продуктов, таких как фруктовые и овощные соки, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Даже те, кто придерживается здорового питания, должны проявить осторожность. Некоторые овощи, такие как брокколи и цветная капуста, также могут усугублять бессонницу из-за содержания в них триптофана. Если их употреблять на ужин, то может возникнуть перебуживание и сон будет прерывистым.
Кроме того, качество и продолжительность бессонницы могут зависеть от потребления ферментированных продуктов, выдержанных и голубых сыров, острой пищи, алкоголя, а также йогуртов и сметаны, содержащих тирамин — аминокислоту, которая стимулирует работу головного мозга.