rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Названы продукты, усиливающие бессонницу

21 сентября 2023, 13:04
Бессонница — неприятная проблема, от которой люди стремятся избавиться. Но оказывается, сами своими действиями они могут ее усугублять. Существуют продукты, которые не рекомендуется употреблять при бессоннице, об этом сообщает биолог Наталья Колман.

В первую очередь нужно быть осторожными с продуктами, содержащими кофеин. Это могут быть тортики и различные напитки. Также следует избегать сладких продуктов, таких как фруктовые и овощные соки, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Даже те, кто придерживается здорового питания, должны проявить осторожность. Некоторые овощи, такие как брокколи и цветная капуста, также могут усугублять бессонницу из-за содержания в них триптофана. Если их употреблять на ужин, то может возникнуть перебуживание и сон будет прерывистым.

Кроме того, качество и продолжительность бессонницы могут зависеть от потребления ферментированных продуктов, выдержанных и голубых сыров, острой пищи, алкоголя, а также йогуртов и сметаны, содержащих тирамин — аминокислоту, которая стимулирует работу головного мозга.

Подпишитесь
В Ростове торговцы дерутся с полицейскими, а из-за плюшевого мишки отменяют уроки
Сегодня, 14:08
Водители автобусов в Ростове рассказали, что увольняются из-за переработок и туалетов
Сегодня, 14:12
Амброзия покрыла 11% территории Ростовской области
Сегодня, 13:41
Ростовские художники рассказали о причинах начала спецоперации
Сегодня, 13:23
Климатолог Иошпа рассказал, когда в Ростовской области закончится бабье лето
Сегодня, 08:58
Школьницу из Новочеркасска убил телефон, упавший в ванну с водой
Сегодня, 13:37