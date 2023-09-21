Недвижимость в Ростове подорожала на 4%, объем возводимого жилья вырос на 13%

Клубный дом «Вместе» — современный проект, сочетающий в себе smart-технологии, выгодное расположение, разнообразие планировок, высокий уровень безопасности, благоустроенную территорию и совершенный уровень сервиса 24/7. Дом располагается в зеленой локации в западной части Ростова-на-Дону в 10 минутах от центра — на улице 339-й Стрелковой Дивизии. Проект реализуется совместно с международным архитектурным бюро Oleg Klodt Architecture & Design, которое разработало дизайн для лобби. Входная группа выполнена во французском стиле с панорамным остеклением и использованием благородных материалов. Проект отличается повышенным уровнем безопасности, включающим в себя пять систем: приватный двор с разделением на три зоны, круглосуточную систему видеонаблюдения, въезд в паркинг только для резидентов с помощью идентификации автомобилей UHF RFID, закрытые блоки всего на пять квартир.