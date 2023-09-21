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Новые регионы РФ хотят включить в границы Южного военного округа с 1 марта

Новые регионы РФ хотят включить в границы Южного военного округа с 1 марта

21 сентября 2023, 12:10
Фото: mil.ru
Новые регионы РФ хотят включить в границы Южного военного округа с 1 марта
Новые регионы России с 1 марта 2024 года должны стать частью Южного военного округа, говорится в проекте указа, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте говорится, что с начала весны следующего года ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области должны находиться в границах ЮВО. Получается, что зону ответственности Южного военного округа расширят на новые субъекты.

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Добавим, что у России появились четыре новых региона по итогам проведенного референдума. Он прошел в сентябре минувшего года, после этого президент РФ подписал договоры о присоединении.

Ранее стало известно, что пропускная способность на границе ДНР и Ростовской области выросла с ремонтом дорог. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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