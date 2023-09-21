Новые регионы РФ хотят включить в границы Южного военного округа с 1 марта

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В проекте говорится, что с начала весны следующего года ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области должны находиться в границах ЮВО. Получается, что зону ответственности Южного военного округа расширят на новые субъекты.
Добавим, что у России появились четыре новых региона по итогам проведенного референдума. Он прошел в сентябре минувшего года, после этого президент РФ подписал договоры о присоединении.
Ранее стало известно, что пропускная способность на границе ДНР и Ростовской области выросла с ремонтом дорог. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.