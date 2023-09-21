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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Новый лайнер будет ходить из Ростова в Астрахань и Дагестан в 2025 году

Новый лайнер будет ходить из Ростова в Астрахань и Дагестан в 2025 году

21 сентября 2023, 09:44
Фото: www.sdеlаnоunаs.ru/cc by 4.0/wikimedia.org
Новый лайнер будет ходить из Ростова в Астрахань и Дагестан в 2025 году
Из Ростова-на-Дону в Астрахань начнет курсировать круизный лайнер «Николай Жарков», сообщают СМИ.

«РБК Ростов» рассказали в судоходной компании, что планируется запустить новый круизный лайнер, который будет возить пассажиров из Ростова-на-Дону в Астрахань. Путешественники также смогут посетить города Дагестана — Махачкалу и Дербент. Начало работы маршрута намечено на 2025 год.

«В дополнение к этому, компания планирует организовать круизы по Черному морю. Таким образом, пассажиры смогут отправиться из Ростова в Сочи или в обратном направлении, с остановками в Анапе и Новороссийске», — сказано в сообщении.

Из Ростова в Адыгею и Карачаево-Черкесию организуют железнодорожные круизы
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Также в планах компании на 2024 год — увеличение числа остановок в порту Таганрога.

Ранее стало известно, что из Ростова в Адыгею и Карачаево-Черкесию организуют железнодорожные круизы. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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