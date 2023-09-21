Новый лайнер будет ходить из Ростова в Астрахань и Дагестан в 2025 году

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
«РБК Ростов» рассказали в судоходной компании, что планируется запустить новый круизный лайнер, который будет возить пассажиров из Ростова-на-Дону в Астрахань. Путешественники также смогут посетить города Дагестана — Махачкалу и Дербент. Начало работы маршрута намечено на 2025 год.
«В дополнение к этому, компания планирует организовать круизы по Черному морю. Таким образом, пассажиры смогут отправиться из Ростова в Сочи или в обратном направлении, с остановками в Анапе и Новороссийске», — сказано в сообщении.
Также в планах компании на 2024 год — увеличение числа остановок в порту Таганрога.
Ранее стало известно, что из Ростова в Адыгею и Карачаево-Черкесию организуют железнодорожные круизы. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.