Онколог рассказала насколько опасна бытовая химия

«Эти средства предназначены для разрушения жиров или липидов, которые также содержатся на коже рук, но в очень небольших количествах. Существует риск вызвать сухость, повреждение защитного слоя кожи и развить дерматит или экзему. Кроме того, при попадании или вдыхании паров средств для очистки сантехники можно получить не только раздражение дыхательных путей или глаз, но и повреждение кожи лица», — предупредила специалист.