Онколог рассказала насколько опасна бытовая химия

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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«Фенолы и парабены являются подтвержденными химическими канцерогенами, однако они распространены повсеместно, и доказать, какие конкретно и в каком количестве они влияют на организм, очень сложно. Эти вещества присутствуют и в дезодорантах, и в пластике, и в выхлопных газах, и в косметике. Процессы развития рака многофакторны, поэтому невозможно установить прямую связь между указанными показателями, описанными в статье», — сообщила собеседница издания «Подмосковье сегодня».
Эксперт поспешила успокоить женщин России, заявив, что бытовая химия не способна нанести серьезный вред здоровью. Опасные компоненты, действительно, присутствуют в ней, но их воздействие на организм человека минимально, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Канцерогенные химические вещества содержатся практически во всех бытовых средствах, однако их воздействие очень малоэффективно и соответственно риск развития рака ничтожен», — подчеркнула онколог.
В то же время дерматолог Наталья Жовтан рассказала о потенциальном вреде от использования упомянутых средств на самом деле.
«Эти средства предназначены для разрушения жиров или липидов, которые также содержатся на коже рук, но в очень небольших количествах. Существует риск вызвать сухость, повреждение защитного слоя кожи и развить дерматит или экзему. Кроме того, при попадании или вдыхании паров средств для очистки сантехники можно получить не только раздражение дыхательных путей или глаз, но и повреждение кожи лица», — предупредила специалист.
Чтобы уменьшить возможные последствия использования бытовой химии, врач рекомендует употреблять продукты с высоким содержанием антиоксидантов. Это витамины А, С и Е, которые борются с вредными факторами и предотвращают ускоренное старение клеток.