Порядочная будет исполнять обязанности главы Минтруда Ростовской области

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Соответствующий указ уже подписал губернатор Василий Голубев. Порядочная с 2019 года находилась на посту заместителя министра и курировала вопросы соцобслуживания населения.
В начале 2000-х годов она работала в правительстве региона, после чего уже перешла в министерство. На руководящих постах она была с 2013 года.
Добавим, что до этого пост главы Минтруда региона занимала Елена Елисеева. Губернатор принял ее отставку 15 сентября.
Ранее в Ростовской области уволился первый замгубернатора Виктор Гончаров. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.