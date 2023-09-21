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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Порядочная будет исполнять обязанности главы Минтруда Ростовской области

Порядочная будет исполнять обязанности главы Минтруда Ростовской области

21 сентября 2023, 13:24
Фото: donland.ru
Порядочная будет исполнять обязанности главы Минтруда Ростовской области
Исполняющим обязанности министра труда и соцразвития Ростовской области стала Ольга Порядочная, сообщили в правительстве региона.

Соответствующий указ уже подписал губернатор Василий Голубев. Порядочная с 2019 года находилась на посту заместителя министра и курировала вопросы соцобслуживания населения.

В начале 2000-х годов она работала в правительстве региона, после чего уже перешла в министерство. На руководящих постах она была с 2013 года.

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Добавим, что до этого пост главы Минтруда региона занимала Елена Елисеева. Губернатор принял ее отставку 15 сентября.

Ранее в Ростовской области уволился первый замгубернатора Виктор Гончаров. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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