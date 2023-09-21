Продавцы устроили драку с полицейскими на рынке в Таганроге

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Канал пишет, что несколько продавцов отмечали день рождения и распивали по этому поводу алкоголь. Мирно они отдохнуть не смогли и стали оскорблять коллег, а также мешать им работать.
«Тогда сотрудники пожаловались администрации рынка, а затем приехали полицейские. Однако подвыпившие продавцы устроили с ними драку», — уточнил канал.
Отмечается, что нападавших задержали и увезли, но официальной информации об этом не поступало, сейчас она уточняется. В Интернете опубликовано видео, на котором показана сама драка.
Ранее стали известны подробности нападения в Батайске на участника СВО. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.