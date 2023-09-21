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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Продавцы устроили драку с полицейскими на рынке в Таганроге

Продавцы устроили драку с полицейскими на рынке в Таганроге

21 сентября 2023, 10:53
Фото: 1MI
Продавцы устроили драку с полицейскими на рынке в Таганроге
В Таганроге на местном рынке произошла драка с участием полиции, сообщили в Telegram-канале Don_Mash.

Канал пишет, что несколько продавцов отмечали день рождения и распивали по этому поводу алкоголь. Мирно они отдохнуть не смогли и стали оскорблять коллег, а также мешать им работать.

«Тогда сотрудники пожаловались администрации рынка, а затем приехали полицейские. Однако подвыпившие продавцы устроили с ними драку», — уточнил канал.

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Продавцы устроили драку с полицейскими на рынке в Таганроге
Видео: ТГ Дон Мэш

Отмечается, что нападавших задержали и увезли, но официальной информации об этом не поступало, сейчас она уточняется. В Интернете опубликовано видео, на котором показана сама драка.

Ранее стали известны подробности нападения в Батайске на участника СВО. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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