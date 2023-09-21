Проезд в автобусах в Новочеркасске станет дороже, чем в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Повысить тарифы захотела «Новочеркасская транспортная компания», которая передала властям соответствующие расчеты. Перевозчик пожаловался на рост стоимости топлива и запчастей, а также повышение МРОТ.
В результате проезд подорожает до 35 рублей. Новые тарифы начнут действовать с середины октября.
Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы снизить плату для граждан, которые оплачивают банковскими картами.
Таким образом, проезд окажется дороже, чем в Ростове, так как в донской столице одна поездка за наличные стоит 32 рубля, а при оплате безналом есть скидки.
Ранее в Ростовской области установили предельные цены на проезд по несуществующим дорогам. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.