rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Проезд в автобусах в Новочеркасске станет дороже, чем в Ростове-на-Дону

Проезд в автобусах в Новочеркасске станет дороже, чем в Ростове-на-Дону

21 сентября 2023, 12:02
Фото: Зверев Василий Владимирович/cc by sa 3.0/wiki
Проезд в автобусах в Новочеркасске станет дороже, чем в Ростове-на-Дону
В Новочеркасске увеличат стоимость проезда в городском транспорте, сообщили в мэрии.

Повысить тарифы захотела «Новочеркасская транспортная компания», которая передала властям соответствующие расчеты. Перевозчик пожаловался на рост стоимости топлива и запчастей, а также повышение МРОТ.

В результате проезд подорожает до 35 рублей. Новые тарифы начнут действовать с середины октября.

В Ростовской области в трамваях появились терминалы для проверки оплаты проезда
Узнать подробнее

Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы снизить плату для граждан, которые оплачивают банковскими картами.

Таким образом, проезд окажется дороже, чем в Ростове, так как в донской столице одна поездка за наличные стоит 32 рубля, а при оплате безналом есть скидки.

Ранее в Ростовской области установили предельные цены на проезд по несуществующим дорогам. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
В Ростове торговцы дерутся с полицейскими, а из-за плюшевого мишки отменяют уроки
Сегодня, 14:08
Водители автобусов в Ростове рассказали, что увольняются из-за переработок и туалетов
Сегодня, 14:12
Амброзия покрыла 11% территории Ростовской области
Сегодня, 13:41
Ростовские художники рассказали о причинах начала спецоперации
Сегодня, 13:23
Климатолог Иошпа рассказал, когда в Ростовской области закончится бабье лето
Сегодня, 08:58
Школьницу из Новочеркасска убил телефон, упавший в ванну с водой
Сегодня, 13:37