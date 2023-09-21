РЭО: Нужно маркировать бутылки при помощи водорастворимого клея

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Данное решение требует внедрения нового стандарта работы не только для производителей, но и розничных торговцев. Зато это поможет уменьшить трудозатраты при переработке пластиковых крышек, а следовательно, и стоимость переработки, пишет 56orb.ru.
Руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что внедрение этой инициативы позволит сократить объёмы захоронения на полигонах ТКО, а также снизить нагрузку на сортировочные комплексы. Также, по мнению гендиректора РЭО, у россиян снова будет мотивация передавать крышки на переработку. На данный момент этим занимаются 87,3 млн граждан РФ.
Если взять статистику, то по итогам II квартала раздельным накоплением ТКО по России охвачено уже 59,7% населения, и цифра постоянно увеличивается.
Напомним: пластиковые крышки в нашей стране появились во второй половине прошлого столетия. До сих пор остаётся проблема при их переработке, если они попадают в мусор вместе с бутылками.
С декабря 2021 года в нашей стране начали действовать правила по обязательной маркировке «Честный знак» средствами идентификации упакованной минеральной природной воды. С 1 марта 2022 года работают требования об обязательной маркировке остальной упакованной воды.
Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов подчеркнул, что цифровая маркировка помогает бороться с контрафактом. Но наклейки на крышках пластиковых бутылок усложняют переработку. Проблему можно решить нанесением маркировки на этикетку водорастворимым клеем.
Сообщается, что в прошлом году «ВкусВилл» получил награду РЭО за победу в «Зеленой премии». За год в ходе экологической инициативы для покупателей на переработку было передано более 30 млн «добрых крышек».