РЭО: Нужно маркировать бутылки при помощи водорастворимого клея

Руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что внедрение этой инициативы позволит сократить объёмы захоронения на полигонах ТКО, а также снизить нагрузку на сортировочные комплексы. Также, по мнению гендиректора РЭО, у россиян снова будет мотивация передавать крышки на переработку. На данный момент этим занимаются 87,3 млн граждан РФ.