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Родители учеников в Ростове рассказали о сборах денег после 1 сентября

Родители учеников в Ростове рассказали о сборах денег после 1 сентября

21 сентября 2023, 07:37
Фото: 1MI
Родители учеников в Ростове рассказали о сборах денег после 1 сентября
В Ростове-на-Дону родители школьников рассказали, что с них постоянно собирают деньги в образовательных учреждениях, пишут СМИ.

Так, мама одной из пятиклассниц рассказала изданию «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону», что каждый месяц приходится сдавать по 300 рублей. Иногда сумма увеличивается в зависимости от праздников.

Другая местная жительница сообщила, что является мамой семиклассницы и она еще никакие деньги не сдавала. Она добавила, что остались средства с прошлого года, которые сейчас тратят.

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«Суммы небольшие, касаются в основном того, что действительно проще сделать родительскому комитету», — уточнила собеседница.

Учитель одной из сельских школ сообщила, что в этом году просила сдать родителей по 630 рублей на прописи. Кроме того, детям покупали одинаковые жилеты по 1,3 тысячи рублей каждый.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Школьники#Последние новости Ростова на сегодня#Безопасность#СМИ#Родители#Образовательные учреждения
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