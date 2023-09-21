Родители учеников в Ростове рассказали о сборах денег после 1 сентября

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Так, мама одной из пятиклассниц рассказала изданию «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону», что каждый месяц приходится сдавать по 300 рублей. Иногда сумма увеличивается в зависимости от праздников.
Другая местная жительница сообщила, что является мамой семиклассницы и она еще никакие деньги не сдавала. Она добавила, что остались средства с прошлого года, которые сейчас тратят.
«Суммы небольшие, касаются в основном того, что действительно проще сделать родительскому комитету», — уточнила собеседница.
Учитель одной из сельских школ сообщила, что в этом году просила сдать родителей по 630 рублей на прописи. Кроме того, детям покупали одинаковые жилеты по 1,3 тысячи рублей каждый.
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