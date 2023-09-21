Россия временно ограничила экспорт бензина и дизельного топлива

Ранее Министерство энергетики представило проект указа, который предусматривает право на экспорт нефтепродуктов только у производителей топлива. Глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков также выразил опасения о возможном дефиците топлива в России. Он отметил, что это связано с введением запретительных пошлин на нефтепродукты, что может привести к избытку ресурсов и сокращению их переработки внутри страны.