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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Россия временно ограничила экспорт бензина и дизельного топлива

21 сентября 2023, 12:53
Временно ограничен экспорт бензина и дизельного топлива из России. Такое решение было принято правительством страны с целью стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, устанавливает временные ограничения на экспорт данных нефтепродуктов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Цены на топливо на российской бирже несколько месяцев подряд сохранялись на очень высоких уровнях. Специалисты полагают, что это связано, в частности, с незаконным экспортом. Они рекомендуют создать специальный реестр официальных экспортеров нефтепродуктов.

Ранее Министерство энергетики представило проект указа, который предусматривает право на экспорт нефтепродуктов только у производителей топлива. Глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков также выразил опасения о возможном дефиците топлива в России. Он отметил, что это связано с введением запретительных пошлин на нефтепродукты, что может привести к избытку ресурсов и сокращению их переработки внутри страны.

В настоящее время цены на дизельное топливо в разных регионах России колеблются от 59,90 до 73,10 рублей за литр. Стоимость Аи-92 варьируется от 48,50 до 59,10 рублей, а цена на Аи-95 составляет от 52,50 до 73,50 рублей за литр. Цены на газ колеблются от 24,50 до 29,50 рублей.

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