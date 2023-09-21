Россия временно ограничила экспорт бензина и дизельного топлива

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, устанавливает временные ограничения на экспорт данных нефтепродуктов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Цены на топливо на российской бирже несколько месяцев подряд сохранялись на очень высоких уровнях. Специалисты полагают, что это связано, в частности, с незаконным экспортом. Они рекомендуют создать специальный реестр официальных экспортеров нефтепродуктов.
Ранее Министерство энергетики представило проект указа, который предусматривает право на экспорт нефтепродуктов только у производителей топлива. Глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков также выразил опасения о возможном дефиците топлива в России. Он отметил, что это связано с введением запретительных пошлин на нефтепродукты, что может привести к избытку ресурсов и сокращению их переработки внутри страны.
В настоящее время цены на дизельное топливо в разных регионах России колеблются от 59,90 до 73,10 рублей за литр. Стоимость Аи-92 варьируется от 48,50 до 59,10 рублей, а цена на Аи-95 составляет от 52,50 до 73,50 рублей за литр. Цены на газ колеблются от 24,50 до 29,50 рублей.