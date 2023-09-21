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Published Сегодня, 07:21

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Updated Сегодня, 07:23

Ростовчане заявили о появившихся в небе необычных следах

Ростовчане заявили о появившихся в небе инверсионных следах

21 сентября 2023, 07:21
Фото: mil.ru
Ростовчане заявили о появившихся в небе необычных следах
В небе над Ростовом-на-Дону появились белые следы, которые поднимаются вверх, сообщили местные жители в Telegram-канал «Ростов Папа».

Они рассказали, что утром в четверг, 21 сентября, был виден белый инверсионный след, поднимающийся вверх. Траектория у него оказалась неровная.

Точных данных о том, что это может быть, не поступало.

Пользователи в комментариях начали интересоваться, слышал ли кто-нибудь необычные звуки на фоне появления следов. Но таких людей не оказалось.

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Другие посчитали, что в этом нет ничего необычного.

«Появились и появились следы, что с этого?», — пишут горожане. Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее видео пролетающего над Ростовом красного объекта появилось в Сети. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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