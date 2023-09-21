Ростовчане заявили о появившихся в небе инверсионных следах

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Они рассказали, что утром в четверг, 21 сентября, был виден белый инверсионный след, поднимающийся вверх. Траектория у него оказалась неровная.
Точных данных о том, что это может быть, не поступало.
Пользователи в комментариях начали интересоваться, слышал ли кто-нибудь необычные звуки на фоне появления следов. Но таких людей не оказалось.
Другие посчитали, что в этом нет ничего необычного.
«Появились и появились следы, что с этого?», — пишут горожане. Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее видео пролетающего над Ростовом красного объекта появилось в Сети. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.