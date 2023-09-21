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Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Ростовские художники рассказали о причинах начала спецоперации

Ростовские художники рассказали о причинах начала спецоперации

21 сентября 2023, 13:23
Фото: t.me/art_begma
Ростовские художники рассказали о причинах начала спецоперации
Художники из Ростова-на-Дону нарисовали несколько картин, в которых показали предпосылки начала спецоперации, говорится в их Telegram-канале «АРТ Бегма».

Георгий и Анастасия Бегма рисовали одну картину поверх другой, за счет чего получилась целая история. Вначале они показали радостных детей, отдыхающих возле водоема, а после изобразили передачу боеприпасов от Евросоюза Украине.

На следующем рисунке показали летящие и взрывающиеся снаряды, а также гибель мирных жителей. Далее художники нарисовали аллею памяти погибших людей из Донбасса.

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А в самом конце изобразили российского военнослужащего, который должен прекратить гибель мирных жителей от боеприпасов ВСУ.

Пользователи в комментариях написали, что им понравилась эта серия рисунков, а сама история оказалась очень эмоциональной.

Ранее художники заявили, что Ростов имеет потенциал стать столицей стрит-арта России.

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