Ростовские художники рассказали о причинах начала спецоперации

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Георгий и Анастасия Бегма рисовали одну картину поверх другой, за счет чего получилась целая история. Вначале они показали радостных детей, отдыхающих возле водоема, а после изобразили передачу боеприпасов от Евросоюза Украине.
На следующем рисунке показали летящие и взрывающиеся снаряды, а также гибель мирных жителей. Далее художники нарисовали аллею памяти погибших людей из Донбасса.
А в самом конце изобразили российского военнослужащего, который должен прекратить гибель мирных жителей от боеприпасов ВСУ.
Пользователи в комментариях написали, что им понравилась эта серия рисунков, а сама история оказалась очень эмоциональной.
Ранее художники заявили, что Ростов имеет потенциал стать столицей стрит-арта России.