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Published Сегодня, 13:37

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Школьница погибла из-за упавшего в ванной телефона в Новочеркасске

Школьницу из Новочеркасска убил телефон, упавший в ванну с водой

21 сентября 2023, 13:37
Фото: 1MI
Школьница погибла из-за упавшего в ванной телефона в Новочеркасске
В Новочеркасске погибла 13-летняя девушка, уронившая в воду телефон, который стоял на зарядке, сообщили в региональном УСКР.

Трагедия произошла в среду, 20 сентября, когда 13-летняя девушка находилась в ванной и случайно уронила в воду свой мобильный телефон с зарядным устройством, которое было подключено к электросети через удлинитель. В результате полученного удара электрическим током она скончалась.

В Ростовской области погиб 13-летний водитель в аварии с грузовиком
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В данный момент следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу. Также проводится ряд проверочных мероприятий с целью выяснения всех обстоятельств данного происшествия.

Ранее в Ростовской области погиб 13-летний водитель в аварии с грузовиком. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого загадочное ДТП со смертельным исходом произошло на платном терминале под Ростовом.

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