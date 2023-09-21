Школьницу из Новочеркасска убил телефон, упавший в ванну с водой

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Трагедия произошла в среду, 20 сентября, когда 13-летняя девушка находилась в ванной и случайно уронила в воду свой мобильный телефон с зарядным устройством, которое было подключено к электросети через удлинитель. В результате полученного удара электрическим током она скончалась.
В данный момент следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу. Также проводится ряд проверочных мероприятий с целью выяснения всех обстоятельств данного происшествия.
Ранее в Ростовской области погиб 13-летний водитель в аварии с грузовиком. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого загадочное ДТП со смертельным исходом произошло на платном терминале под Ростовом.