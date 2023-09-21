Школьницу из Новочеркасска убил телефон, упавший в ванну с водой

Трагедия произошла в среду, 20 сентября, когда 13-летняя девушка находилась в ванной и случайно уронила в воду свой мобильный телефон с зарядным устройством, которое было подключено к электросети через удлинитель. В результате полученного удара электрическим током она скончалась.