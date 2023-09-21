Современный офис банка открылся в Новошахтинске

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Новый офис Альфа-Банка появился в самом центре города на Базарной площади и пересечении проспекта Ленина и улицы Базарной. Рядом парковка, остановки общественного транспорта и торговые центры.
Офис полностью меняет представление о том, как должен выглядеть банк -здесь нет привычных стоек, компьютеров, проводов и даже электронной очереди. Офис нового поколения имеет свободную планировку и напоминает уютное кафе.
«Мы уверены, что новошахтинцы по достоинству оценят новый формат отделения и современные банковские технологии, а также высокие стандарты обслуживания, отличающие Альфу. Специально для жителей Новошахтинска действует уникальное предложение — бесплатная Альфа-карта с кэшбэком 5% на категории: супермаркеты, АЗС, кафе и рестораны, дом и ремонт, и 1% на остальные покупки. Для предпринимателей у нас всегда гибкие тарифы и кредитные предложения», — рассказал Региональный Управляющий Альфа-Банка в Ростовской области Антон Бутенко .
Адрес офиса: г. Новошахтинск, пр. Ленина, д. 5а.
Время работы: пн. — пт.: 10:00 — 19:00, сб., вс.: выходной.
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