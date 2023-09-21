Современный офис банка открылся в Новошахтинске

«Мы уверены, что новошахтинцы по достоинству оценят новый формат отделения и современные банковские технологии, а также высокие стандарты обслуживания, отличающие Альфу. Специально для жителей Новошахтинска действует уникальное предложение — бесплатная Альфа-карта с кэшбэком 5% на категории: супермаркеты, АЗС, кафе и рестораны, дом и ремонт, и 1% на остальные покупки. Для предпринимателей у нас всегда гибкие тарифы и кредитные предложения», — рассказал Региональный Управляющий Альфа-Банка в Ростовской области Антон Бутенко .