rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:00

Published Сегодня, 06:00

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Современный офис банка открылся в Новошахтинске

Современный офис банка открылся в Новошахтинске

21 сентября 2023, 06:00
Фото: АО «Альфа-Банк»
Альфа-Банк расширяет географию своего присутствия в Ростовской области, наращивая сеть современных офисов в городах с населением от 50 тысяч человек и выше.

Новый офис Альфа-Банка появился в самом центре города на Базарной площади и пересечении проспекта Ленина и улицы Базарной. Рядом парковка, остановки общественного транспорта и торговые центры.

Офис полностью меняет представление о том, как должен выглядеть банк -здесь нет привычных стоек, компьютеров, проводов и даже электронной очереди. Офис нового поколения имеет свободную планировку и напоминает уютное кафе.

«Мы уверены, что новошахтинцы по достоинству оценят новый формат отделения и современные банковские технологии, а также высокие стандарты обслуживания, отличающие Альфу. Специально для жителей Новошахтинска действует уникальное предложение — бесплатная Альфа-карта с кэшбэком 5% на категории: супермаркеты, АЗС, кафе и рестораны, дом и ремонт, и 1% на остальные покупки. Для предпринимателей у нас всегда гибкие тарифы и кредитные предложения», — рассказал Региональный Управляющий Альфа-Банка в Ростовской области Антон Бутенко .

Адрес офиса: г. Новошахтинск, пр. Ленина, д. 5а.

Время работы: пн. — пт.: 10:00 — 19:00, сб., вс.: выходной.

Фото: АО «Альфа-Банк»

Генеральная лицензия Банка России № 1326 от «16» января 2015 г
16+

Реклама. АО «Альфа-Банк»

erid: 2VtzqxKvNkR

Подпишитесь
Жители Ростовской области столкнулись с облавами силовиков и скачком цен на мясо
Вчера, 14:22
«Мудрость победит»: может ли конфликт в Карабахе привести к стычкам в Ростове
Вчера, 15:18
В грибах в Ростовской области нашли токсин, в 375 раз опаснее яда гремучей змеи
Вчера, 15:45
Эксперт предупредил о возможных вспышках столкновений армян и азербайджанцев Дона
Вчера, 10:44
Эколог рассказал об удручающем состоянии малых рек в Ростовской области
Вчера, 05:47
«Лишь бы не с концертом»: ростовчане отреагировали на приезд Бузовой в город
Вчера, 15:51