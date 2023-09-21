Стали известны причины драки продавцов и полицейских в Таганроге

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
По информации канала, несколько торговцев на рынке отмечали день рождения коллеги, распивая горячительные напитки. Однако празднование не обошлось без инцидента. Пьяные продавцы начали оскорблять своих коллег и мешать им заниматься работой.
«В конечном итоге сотрудники, возмущенные неприличным поведением коллег, обратились к администрации рынка. На место происшествия прибыли полицейские, после чего и началась драка с правоохранителями», — уточняется канал.
Отмечается, что нападавших продавцов задержали и увезли. Официальных комментариев об этой ситуации не поступало, все данные уточняются.
Между тем, в сети опубликовано видео, на котором запечатлен сам конфликт.
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