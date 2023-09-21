Стали известны причины инверсионных следов в небе над Ростовом-на-Дону

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Напомним, что утром в четверг, 21 сентября, местные жители заметили поднимающиеся вверх белые инверсионные следы в небе над городом. Что именно стало причиной, они понять не смогли.
Теперь эту ситуацию прокомментировали в правительстве региона, сообщив о проводимых учениях.
«Проводятся плановые учение на полигоне», — говорится в ответе. Однако подробностей мероприятия на данный момент нет.
Ранее видео пролетающего над Ростовом красного объекта появилось в Сети. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого ростовчан напугал НЛО, замеченный над городом.