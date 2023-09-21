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Published Сегодня, 08:56

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Updated Сегодня, 08:58

Стали известны причины загадочных следов в небе над Ростовом-на-Дону

Стали известны причины инверсионных следов в небе над Ростовом-на-Дону

21 сентября 2023, 08:56
Фото: mil.ru
Стали известны причины загадочных следов в небе над Ростовом-на-Дону
В Ростове-на-Дону проводятся учение на полигоне, говорится в ответе правительства региона на вопрос Rostovgazeta о появившихся следах в небе.

Напомним, что утром в четверг, 21 сентября, местные жители заметили поднимающиеся вверх белые инверсионные следы в небе над городом. Что именно стало причиной, они понять не смогли.

Теперь эту ситуацию прокомментировали в правительстве региона, сообщив о проводимых учениях.

Ростовчане заявили о появившихся в небе инверсионных следах
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«Проводятся плановые учение на полигоне», — говорится в ответе. Однако подробностей мероприятия на данный момент нет.

Ранее видео пролетающего над Ростовом красного объекта появилось в Сети. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого ростовчан напугал НЛО, замеченный над городом.

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