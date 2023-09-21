Стоимость минимального набора продуктов снизилась в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
В августе стоимость составила 5,4 тысячи рублей, за месяц она снизилась на 2,7%. Однако к декабрю прошлого года этот показатель вырос на 5,3%.
Самый высокий показатель в Южном федеральном округе оказался в Краснодарском крае — 5,9 тысячи рублей. Далее идут Севастополь и Крым, а на последнем месте разместили Волгоградскую область — 4,8 тысячи рублей.
Ранее в Центробанке объяснили высокие цены на мясо и курицу в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Кроме того, стало известно, что падение курса рубля привело к подорожанию импортных фруктов.