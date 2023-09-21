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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Стоимость минимального набора продуктов снизилась в Ростовской области

Стоимость минимального набора продуктов снизилась в Ростовской области

21 сентября 2023, 11:35
Фото: 1MI
Стоимость минимального набора продуктов снизилась в Ростовской области
В Ростовской области стоимость условного набора продуктов упала в августе по сравнению с июлем, сообщает Ростовстат.

В августе стоимость составила 5,4 тысячи рублей, за месяц она снизилась на 2,7%. Однако к декабрю прошлого года этот показатель вырос на 5,3%.

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Самый высокий показатель в Южном федеральном округе оказался в Краснодарском крае — 5,9 тысячи рублей. Далее идут Севастополь и Крым, а на последнем месте разместили Волгоградскую область — 4,8 тысячи рублей.

Ранее в Центробанке объяснили высокие цены на мясо и курицу в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Кроме того, стало известно, что падение курса рубля привело к подорожанию импортных фруктов.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Крым#Краснодарский край#Волгоградская область#Севастополь#Мясо#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовстат#RostovGazeta#Южный федеральный округ#Август#Центробанк#Курица
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