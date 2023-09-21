Tele2 модернизировала сеть в Ростовской области

«Tele2 непрерывно работает над оптимизацией сети, подстраиваясь под потребности жителей и гостей региона. Объем потребления интернет-трафика растет — с начала 2023 года рост этого показателя составил 20% год к году. Постоянный мониторинг позволяет нам определить динамику увеличения нагрузок на сетевую инфраструктуру и модернизировать оборудование с учетом всех влияющих факторов. Мы расширяем и модернизируем свою сеть, обеспечивая надежную и стабильную работу мобильных сервисов для своих клиентов на всей территории Ростовской области».