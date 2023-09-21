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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Tele2 модернизировала сеть в Ростовской области

Tele2 модернизировала сеть в Ростовской области

21 сентября 2023, 14:04
Фото: Tele2
Tele2 усилила сеть к началу сезона высокой деловой активности. Оператор модернизировал инфраструктуру в столице региона — Ростове-на-Дону, в шести районах области, а также пяти городах: Аксае, Звереве, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Шахтах.

Оптимизации позволили увеличить пропускную способность сети и сохранить для клиентов высокую скорость передачи данных.

Tele2 продолжает развивать сетевую инфраструктуру в Ростовской области. Ориентируясь на мониторинг и анализ работы сети, а также учитывая сезонность перемещений в регионе, техническая дирекция компании сфокусировалась на увеличении емкости в местах с активным ростом интернет-трафика — бизнес-центрах, густонаселенных районах, в многоэтажных жилых комплексах. Кроме того, технические работы были проведены на территории общеобразовательных учреждений и других социальных объектов.

За летний период Tele2 усилила инфраструктуру связи в шести районах области: Азовском, Волгодонском, Красносулинском, Неклиновском, Октябрьском, Чертковском, а также в Ростове-на-Дону, Аксае, Звереве, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Шахтах.

Кроме того, зона покрытия сети была улучшена в туристических местах региона — в поселке Золотая Коса и селе Александрова Коса Неклиновского района. Таким образом, оператор продолжает сохранять стабильную работу сети и обеспечивать доступность современных цифровых сервисов для жителей Ростовской области.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:

«Tele2 непрерывно работает над оптимизацией сети, подстраиваясь под потребности жителей и гостей региона. Объем потребления интернет-трафика растет — с начала 2023 года рост этого показателя составил 20% год к году. Постоянный мониторинг позволяет нам определить динамику увеличения нагрузок на сетевую инфраструктуру и модернизировать оборудование с учетом всех влияющих факторов. Мы расширяем и модернизируем свою сеть, обеспечивая надежную и стабильную работу мобильных сервисов для своих клиентов на всей территории Ростовской области».

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