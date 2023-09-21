Телефонное мошенничество: проблема, требующая внимания

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Чаще всего звонки приходят с измененных номеров из других стран: Украина, Казахстан, Таджикистан, Польша. Несмотря на множество статей в СМИ о необходимости проверять все сообщения и звонки, связанные с деньгами и личной информацией, россияне, особенно пенсионеры, все равно продолжают передавать свои сбережения и даже брать кредиты, чтобы отдать их мошенникам.
Олег Савченко, замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку, в интервью RuNews24.Ru отметил, что необходимо проводить разъяснительную работу с населением. Это должны делать как законодательные органы, так и финансовые учреждения, СМИ и общественные организации.
«Нужно распространять информацию, давать инструкции, особенно пожилым людям. В сознании россиян нужно закрепить мысль, что если звонят незнакомые люди и просят перевести деньги, нужно сразу же положить трубку. Люди должны понимать, что это мошенники», — подчеркнул парламентарий.