Телефонное мошенничество: проблема, требующая внимания

Чаще всего звонки приходят с измененных номеров из других стран: Украина, Казахстан, Таджикистан, Польша. Несмотря на множество статей в СМИ о необходимости проверять все сообщения и звонки, связанные с деньгами и личной информацией, россияне, особенно пенсионеры, все равно продолжают передавать свои сбережения и даже брать кредиты, чтобы отдать их мошенникам.