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Posted Сегодня, 16:11

Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

Телефонное мошенничество: проблема, требующая внимания

21 сентября 2023, 16:11
Мошенничество по телефону — серьезная проблема. В 2023 году ежедневное количество попыток выманить деньги у россиян по телефону превысило 8 миллионов. В прошлом году аферисты украли у граждан РФ более 14 миллиардов рублей.

Чаще всего звонки приходят с измененных номеров из других стран: Украина, Казахстан, Таджикистан, Польша. Несмотря на множество статей в СМИ о необходимости проверять все сообщения и звонки, связанные с деньгами и личной информацией, россияне, особенно пенсионеры, все равно продолжают передавать свои сбережения и даже брать кредиты, чтобы отдать их мошенникам.

Олег Савченко, замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку, в интервью RuNews24.Ru отметил, что необходимо проводить разъяснительную работу с населением. Это должны делать как законодательные органы, так и финансовые учреждения, СМИ и общественные организации.

«Нужно распространять информацию, давать инструкции, особенно пожилым людям. В сознании россиян нужно закрепить мысль, что если звонят незнакомые люди и просят перевести деньги, нужно сразу же положить трубку. Люди должны понимать, что это мошенники», — подчеркнул парламентарий.

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