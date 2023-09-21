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Published Сегодня, 16:22

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Updated Сегодня, 16:24

У старого автовокзала в Ростове появился новый владелец

У старого автовокзала на Шолохова в Ростове сменился владелец

21 сентября 2023, 16:22
Фото: "Яндекс. Карты"
У старого автовокзала в Ростове появился новый владелец
У старого автовокзала в Ростове появился новый владелец, следует из данных информационной системы «СПАРК-Интерфакс».

В ООО «Ростдонавтовокзал» сменился владелец. Им стала Софья Резниченко. Компания занимается управлением старым автовокзалом на проспекте Шолохова в Ростове.

Резниченко стала единственным учредителем ООО. До этого компания принадлежала Гарри Геворкяну и Гайку Шагиняну.

Новый автовокзал в Ростове-на-Дону получит название «Центральный»
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Доходы «Ростдонавтовокзала» в прошлом году составили 35 миллионов рублей, а чистая прибыль — 608 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что из-за строительства «Центрального» областного автовокзала старый автовокзал на Шолохова в Ростове закроют, а землю под ним продадут предпринимателям.

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