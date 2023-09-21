У старого автовокзала на Шолохова в Ростове сменился владелец

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
В ООО «Ростдонавтовокзал» сменился владелец. Им стала Софья Резниченко. Компания занимается управлением старым автовокзалом на проспекте Шолохова в Ростове.
Резниченко стала единственным учредителем ООО. До этого компания принадлежала Гарри Геворкяну и Гайку Шагиняну.
Доходы «Ростдонавтовокзала» в прошлом году составили 35 миллионов рублей, а чистая прибыль — 608 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что из-за строительства «Центрального» областного автовокзала старый автовокзал на Шолохова в Ростове закроют, а землю под ним продадут предпринимателям.