Уголовное дело мэра Азова Ращупкина отправили на новое рассмотрение

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Напомним, что осенью 2022 года суд приговорил Ращупкина к 3,5 года заключения условно по делу о превышении полномочий. Сторона обвинения доказала, что он участвовал в махинациях с муниципальной землей, а ущерб оценили в 174 миллиона рублей.
Сам фигурант после этого заявлял, что не уйдет со своего поста. Он добавлял, что с приговором не согласен.
Теперь стало известно, что дело предстоит рассмотреть заново.
«Апелляционное постановление отменено и возвращено на новое рассмотрение. Причиной является нарушения уголовно-процессуального закона», — говорится в решение суда.