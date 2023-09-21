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Уголовное дело мэра Азова Ращупкина отправили на новое рассмотрение

Уголовное дело мэра Азова Ращупкина отправили на новое рассмотрение

21 сентября 2023, 06:44
Фото: donland.ru
Уголовное дело мэра Азова Ращупкина отправили на новое рассмотрение
В Ростовской области на новое апелляционное рассмотрение направили уголовное дело главы администрации Азова Владимира Ращупкина, говорится в материалах Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Напомним, что осенью 2022 года суд приговорил Ращупкина к 3,5 года заключения условно по делу о превышении полномочий. Сторона обвинения доказала, что он участвовал в махинациях с муниципальной землей, а ущерб оценили в 174 миллиона рублей.

Сам фигурант после этого заявлял, что не уйдет со своего поста. Он добавлял, что с приговором не согласен.

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Теперь стало известно, что дело предстоит рассмотреть заново.

«Апелляционное постановление отменено и возвращено на новое рассмотрение. Причиной является нарушения уголовно-процессуального закона», — говорится в решение суда.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Приговор#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Уголовное дело#Ущерб#Муниципальная земля#Превышение полномочий
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