Уголовное дело мэра Азова Ращупкина отправили на новое рассмотрение

Напомним, что осенью 2022 года суд приговорил Ращупкина к 3,5 года заключения условно по делу о превышении полномочий. Сторона обвинения доказала, что он участвовал в махинациях с муниципальной землей, а ущерб оценили в 174 миллиона рублей.