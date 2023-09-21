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Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

«Ужались»: эксперт рассказал, к чему привело повышение ипотечных ставок в Ростове

«Ужались»: эксперт рассказал, к чему привело повышение ипотечных ставок в Ростове

21 сентября 2023, 14:29
Фото: 1MI
«Ужались»: эксперт рассказал, к чему привело повышение ипотечных ставок в Ростове

Эксперт рассказал, к чему привело повышение ипотечных ставок в Ростове

Рынок недвижимости в Ростове пока не отреагировал на повышение ключевой ставки ЦБ. Цены на жилье остаются стабильными, сообщил RostovGazeta директор агентства недвижимости в Ростове Андрей Фоменко.

Ситуация на рынке недвижимости в Ростове пока радует риелторов. Повышение ключевой ставки ЦБ не снизило интерес ростовчан к ипотеке.

Люди еще могут позволить себе ежемесячные платежи. Но многие уже «ужались». Те, кто рассчитывал приобрести трехкомнатные квартиры, купили двухкомнатные. А те, кто мечтал о двухкомнатных — склонились к «однушке».

Многие риелторы в Ростове заговорили о дефиците жилья. Однако по факту, в донской столице не хватает именно востребованного жилья — недорогих однокомнатных квартир, доступных для потребителей.

«Даже в тех новостройках, где прежде были трудности с реализацией, квартиры активно скупаются. Все потому, что по льготной ипотеке ставки остались прежними. И хотя вырос первоначальный платеж, разница в цене получается приличная», — комментирует Андрей Фоменко.

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Несмотря на существующие серьезные проблемы с пробками на дорогах в часы-пик, активно, по словам эксперта, раскупаются квартиры и в новых развивающихся районах на окраине города.

«Жилье там в 80% приобретают приезжие, в том числе и из Новороссии. На стадии покупки приезжие люди особо не задумываются, с какими проблемами могут столкнуться. Цена за квадратный метр в таких районах дешевле, плюс льготную ипотеку выдают под 7,5%», — говорит эксперт.

по словам эксперта, раскупаются квартиры и в новых, развивающихся районах на окраине города.по словам эксперта, раскупаются квартиры и в новых, развивающихся районах на окраине города.
по словам эксперта, раскупаются квартиры и в новых, развивающихся районах на окраине города.
Фото: 1MI

Ростовчане же наоборот, по словам собеседника, такие районы не рассматривают. Они стараются приобретать жилье ближе к месту работы или учебы.

Спикер добавляет, что сложности на рынке недвижимости могут возникнуть в пригородах Ростова.

«Льготную ипотеку под 2,8% на покупку недвижимости в сельской местности приостановили. А многие в пригородных ИЖС ведут строительство. В частности речь идет об Азовском, Аксайском и Мясниковском районах», — объясняет собеседник.

Однако 20 сентября в СМИ появилась информация о том, что ресурсы для возобновления льготной сельской ипотеки в 2023 году найдены. Правда, их объемы будут меньше, чем прежде.

Ранее RostovGazeta сообщала, что только за август квартиры в новостройках Ростова подорожали на 5%.

Квартиры в новостройках в Ростове подорожали на 5% в августе
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