«Ужались»: эксперт рассказал, к чему привело повышение ипотечных ставок в Ростове

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Ситуация на рынке недвижимости в Ростове пока радует риелторов. Повышение ключевой ставки ЦБ не снизило интерес ростовчан к ипотеке.
Люди еще могут позволить себе ежемесячные платежи. Но многие уже «ужались». Те, кто рассчитывал приобрести трехкомнатные квартиры, купили двухкомнатные. А те, кто мечтал о двухкомнатных — склонились к «однушке».
Многие риелторы в Ростове заговорили о дефиците жилья. Однако по факту, в донской столице не хватает именно востребованного жилья — недорогих однокомнатных квартир, доступных для потребителей.
«Даже в тех новостройках, где прежде были трудности с реализацией, квартиры активно скупаются. Все потому, что по льготной ипотеке ставки остались прежними. И хотя вырос первоначальный платеж, разница в цене получается приличная», — комментирует Андрей Фоменко.
Несмотря на существующие серьезные проблемы с пробками на дорогах в часы-пик, активно, по словам эксперта, раскупаются квартиры и в новых развивающихся районах на окраине города.
«Жилье там в 80% приобретают приезжие, в том числе и из Новороссии. На стадии покупки приезжие люди особо не задумываются, с какими проблемами могут столкнуться. Цена за квадратный метр в таких районах дешевле, плюс льготную ипотеку выдают под 7,5%», — говорит эксперт.
Ростовчане же наоборот, по словам собеседника, такие районы не рассматривают. Они стараются приобретать жилье ближе к месту работы или учебы.
Спикер добавляет, что сложности на рынке недвижимости могут возникнуть в пригородах Ростова.
«Льготную ипотеку под 2,8% на покупку недвижимости в сельской местности приостановили. А многие в пригородных ИЖС ведут строительство. В частности речь идет об Азовском, Аксайском и Мясниковском районах», — объясняет собеседник.
Однако 20 сентября в СМИ появилась информация о том, что ресурсы для возобновления льготной сельской ипотеки в 2023 году найдены. Правда, их объемы будут меньше, чем прежде.
Ранее RostovGazeta сообщала, что только за август квартиры в новостройках Ростова подорожали на 5%.