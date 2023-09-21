«Ужались»: эксперт рассказал, к чему привело повышение ипотечных ставок в Ростове

«Жилье там в 80% приобретают приезжие, в том числе и из Новороссии. На стадии покупки приезжие люди особо не задумываются, с какими проблемами могут столкнуться. Цена за квадратный метр в таких районах дешевле, плюс льготную ипотеку выдают под 7,5%», — говорит эксперт.