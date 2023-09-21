В компании «Промомед» разработали инновационные препараты против ожирения и диабета

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Согласно заявлению, группа компаний «Промомед» анонсировала новую разработку — первый в России препарат группы глутидов (агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида), который будет назначаться пациентам, страдающим избыточным весом и ожирением. Препарат может быть использован и с целью профилактики осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, спровоцированных этими заболеваниями, пишут newizv.ru.
Наряду с препаратом «Энлигрия» в новую линейку лекарственных средств войдут «Квинлиро» (международное непатентованное наименование — лираглутид) и «Квинсента» (международное непатентованное наименование — семаглутид).
Ранее Минздрав РФ включил борьбу с сахарным диабетом в перечень основных направлений работы по сохранению здоровья нации. Специалисты рассматривают новый препарат в качестве средства для терапии ожирения, являющегося причиной развития ряда опасных болезней.
По словам Ивана Дедова, президента ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ, академика РАН, половина населения Российской Федерации страдает от избытка массы тела. При этом свыше 30 миллионов жителей нашей страны имеют диагноз «ожирение», который является ключевым фактором риска в формировании инвалидизирующих недугов и состояний, угрожающих жизни (инфаркты, инсульты и ряд иных сердечно-сосудистых осложнений). Избыток массы тела обуславливает сбои в работе репродуктивной системы человека, следствием чего становится снижение репродуктивного потенциала всей страны. Чтобы устранить нарушения метаболизма, которые провоцируют развитие патологических и даже угрожающих жизни состояний, нужно нормализовать массу тела. Сегодня в распоряжении медиков появляется широкий спектр препаратов российского производства, предназначенных для подбора персонифицированной терапии каждому такому пациенту.
«Квинлиро» и «Квинсента» в настоящее время проходят процедуру госрегистрации, а лекарственное средство «Энлигрия» получило регистрационное удостоверение 14 сентября. Оно должно поступить в розничную сеть до двадцатого октября.
Как сообщают представители фармкомпании, передовые российские разработки позволят полностью закрыть дефицит аналогичных средств, сформировавшийся в 2022 году по причине приостановки поставок от единственного производителя.
По словам главы совета директоров «Промомед» Петра Белого, в создании инновационного препарата принимали участие ведущие эндокринологи Российской Федерации. «В основе нашей стратегии — максимальная поддержка национальной лекарственной безопасности. Наша задача — в кратчайшие сроки обеспечить каждого российского пациента инновационными, высокоэффективными и доступными препаратами», — пояснил Петр Белый. Также он заявил, что создание нового препарата является результатом многолетней работы в сфере инновационных технологий полного цикла производства востребованных и жизненно необходимых лекарственных средств для отечественного рынка.
Нужно отметить, что данные препараты выпускаются компанией «Промомед» при содействии еще одного российского фармпредприятия — завода «Медсинтез».
ГК «Промомед» (РФ) поставляет на рынок пять основных групп лекарственных средств: противоопухолевые, неврологические, противовирусные, эндокринологические и антибактериальные. 80 процентов из более трехсот наименований, поступающих в продажу, входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).