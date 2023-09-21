В компании «Промомед» разработали инновационные препараты против ожирения и диабета

По словам Ивана Дедова, президента ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ, академика РАН, половина населения Российской Федерации страдает от избытка массы тела. При этом свыше 30 миллионов жителей нашей страны имеют диагноз «ожирение», который является ключевым фактором риска в формировании инвалидизирующих недугов и состояний, угрожающих жизни (инфаркты, инсульты и ряд иных сердечно-сосудистых осложнений). Избыток массы тела обуславливает сбои в работе репродуктивной системы человека, следствием чего становится снижение репродуктивного потенциала всей страны. Чтобы устранить нарушения метаболизма, которые провоцируют развитие патологических и даже угрожающих жизни состояний, нужно нормализовать массу тела. Сегодня в распоряжении медиков появляется широкий спектр препаратов российского производства, предназначенных для подбора персонифицированной терапии каждому такому пациенту.