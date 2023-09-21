В Минцифры сообщили об аварии на сети МТС в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
Пользователи услуг этого мобильного оператора могут столкнуться со сбоями связи и регистрацией в сети МТС. Наблюдается снижение голосового трафика на 32% и трафика передачи данных на 26%.
Из проведенного RostovGazeta опроса следует, что проблемы со связью возникли сегодня у 30% опрошенных жителей Ростова. Еще 36% респондентов сообщили, что у них наблюдались в течение дня перебои со связью, но теперь она наладилась. При этом 34% горожан сообщили об отсутствии какого-либо сбоя при оказании услуги связи.