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Posted Сегодня, 18:55

Published Сегодня, 18:55

Modified Сегодня, 18:58

Updated Сегодня, 18:58

В Минцифры сообщили об аварии на сети МТС в Ростовской области

В Минцифры сообщили об аварии на сети МТС в Ростовской области

21 сентября 2023, 18:55
Фото: 1MI
Авария на сети МТС стала причиной сбоя в мобильной связи, ее последствия будут устранены в ближайшее время, сообщили в Минцифры.

Пользователи услуг этого мобильного оператора могут столкнуться со сбоями связи и регистрацией в сети МТС. Наблюдается снижение голосового трафика на 32% и трафика передачи данных на 26%.

Из проведенного RostovGazeta опроса следует, что проблемы со связью возникли сегодня у 30% опрошенных жителей Ростова. Еще 36% респондентов сообщили, что у них наблюдались в течение дня перебои со связью, но теперь она наладилась. При этом 34% горожан сообщили об отсутствии какого-либо сбоя при оказании услуги связи.

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