В ожидании чуда: трансплантация в Волжском филиале центра имени академика Шумакова

Антон Копылов приехал в Волжский из Геленджика. Его жизнь тоже изменилась 24 июня. «С 10 лет у меня аутоиммунное заболевание, которое к 40 годам привело к циррозу печени, — рассказывает Антон. — Мой лечащий врач в Геленджике сказал, что единственное лечение — это трансплантация. Нам посоветовали клинику в Волжском. И вот 24 июня мне сделали трансплантацию». Антон говорит, что новая жизнь — это не фигура речи, а буквальное описание происходящих изменений: «Сейчас, по прошествии нескольких недель, качество жизни очень сильно изменилось. Цвета стали намного ярче, запахи, вкусовые ощущения стали ярче раз в 10. По ощущениям мне сейчас как будто лет 15-16». Антон надеется, что вскоре сможет вернуться к тем привычкам, которые отняла у него болезнь — путешествовать по горам и ездить на мотоцикле. «Сейчас прилив сил, — делится Антон. — Думаю, что в дальнейшем я смогу вернуться к привычному образу жизни».