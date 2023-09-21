В Подмосковье отметят Всемирный день яйца

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Программа предназначена для детей возрастом от пяти до десяти лет. Они узнают о различных породах домашних птиц и особенностях их питания. Также им расскажут о том, как появляется цыпленок из яйца, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Для всех желающих будет возможность создать макет птичьего двора и населить его птицами-оригами. Кроме этого, гости смогут научиться изготавливать многофункциональные кормушки.
После лекций и мастер-классов участники программы смогут пройти зачеты по растениеводству, животноводству и изобретениям. Также будет возможность наблюдать за процессом дойки коровы.