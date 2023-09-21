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Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

В Подмосковье отметят Всемирный день яйца

21 сентября 2023, 11:16
В середине октября в Подмосковье отметят Всемирный день яйца. На ферме «Русский страус» состоится развлекательная программа, организованная Минсельхозпродом региона.

Программа предназначена для детей возрастом от пяти до десяти лет. Они узнают о различных породах домашних птиц и особенностях их питания. Также им расскажут о том, как появляется цыпленок из яйца, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Для всех желающих будет возможность создать макет птичьего двора и населить его птицами-оригами. Кроме этого, гости смогут научиться изготавливать многофункциональные кормушки.

После лекций и мастер-классов участники программы смогут пройти зачеты по растениеводству, животноводству и изобретениям. Также будет возможность наблюдать за процессом дойки коровы.

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