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Published Сегодня, 15:26

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Updated Сегодня, 15:28

Уголовное дело могут возбудить после драки торговцев с полицейскими на рынке в Таганроге

В полиции рассказали, что на самом деле произошло на рынке в Таганроге

21 сентября 2023, 15:26
Фото: 1MI
Уголовное дело могут возбудить после драки торговцев с полицейскими на рынке в Таганроге
Уголовное дело могут возбудить после драки торговцев с полицейскими на рынке в Таганроге, рассказали в МВД Ростовской области.

В полиции рассказали подробности драки на центральном рынке в Таганроге 20 сентября. Стражи правопорядка прибыли туда после жалобы граждан. Там они обнаружили 33-летнего мужчину и 54-летнюю женщину, провоцировавших конфликт. Дама при этом находилась в состоянии опьянения.

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Полицейские попросили пару успокоиться, однако те продолжили буянить. Тогда правоохранительные органы решили задержать торговцев. Те оказали отпор и стали драться с полицейскими, «повредив форменное обмундирование».

Вместе с тем пару удалось утихомирить. Сейчас в отношении дебоширов возбуждено дело об административном правонарушении. Они находятся в СИЗО. В МВД уточнили, что против нарушителей могут возбудить и уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Ранее в сети появилось видео драки продавцов с полицейскими в Таганроге.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Полиция#Происшествие#Соцсети#Уголовное дело
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