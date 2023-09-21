В полиции рассказали, что на самом деле произошло на рынке в Таганроге

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
В полиции рассказали подробности драки на центральном рынке в Таганроге 20 сентября. Стражи правопорядка прибыли туда после жалобы граждан. Там они обнаружили 33-летнего мужчину и 54-летнюю женщину, провоцировавших конфликт. Дама при этом находилась в состоянии опьянения.
Полицейские попросили пару успокоиться, однако те продолжили буянить. Тогда правоохранительные органы решили задержать торговцев. Те оказали отпор и стали драться с полицейскими, «повредив форменное обмундирование».
Вместе с тем пару удалось утихомирить. Сейчас в отношении дебоширов возбуждено дело об административном правонарушении. Они находятся в СИЗО. В МВД уточнили, что против нарушителей могут возбудить и уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.
Ранее в сети появилось видео драки продавцов с полицейскими в Таганроге.