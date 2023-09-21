В полиции рассказали, что на самом деле произошло на рынке в Таганроге

Вместе с тем пару удалось утихомирить. Сейчас в отношении дебоширов возбуждено дело об административном правонарушении. Они находятся в СИЗО. В МВД уточнили, что против нарушителей могут возбудить и уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.