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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

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Updated Сегодня, 11:11

В РФ появились проблемы с продукцией для лечения диабета: правда или фейк

В РФ появились проблемы с продукцией для лечения диабета: правда или фейк

21 сентября 2023, 11:03
Фото: pxhere.com
В РФ появились проблемы с продукцией для лечения диабета: правда или фейк
В Интернете начали распространять информацию о якобы появившихся проблемах с импортом медицинских изделий для лечения диабета. Фейк это или правда, разбиралась RostovGazeta.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В частности, СМИ пишут, что комплектующие к системам измерения уровня глюкозы в крови ирландско-американского производителя Medtronic стали недоступны в России из-за санкций. Имеющиеся изделия американского бренда Abbott, дескать не подходят для детей до четырех лет. Также СМИ заявляют, что китайские системы не соответствуют требованиям.

На эти сообщения отреагировали в Минздраве РФ и успокоили местных жителей тем, что никаких проблем нет. В том числе продолжаются поставки систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ).

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«Вместе с этим идет предрегистрационная оценка новых моделей такого оборудования — как от зарубежных, так и от российских производителей. Представленные на рынке и зарегистрированные в РФ медицинские изделия соответствуют всем требованиям качества, безопасности и эффективности», — уточнили в министерстве.

Исходя из этого можно сделать вывод, что информация не является правдивой. Это фейк, у которого нет ничего общего с реальностью.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.

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