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В Ростове проходит отбор участников для мюзикла «Ожерелье России. Легенды»

В Ростове проходит отбор участников для мюзикла «Ожерелье России. Легенды»

21 сентября 2023, 10:25
Фото: АНО «Открытый мир искусства»
В Ростове-на-Дону очно и в онлайн-формате проходят фестивали-кастинги всероссийского музыкального проекта «Ожерелье России. Легенды». Отбор исполнителей в возрасте от 3 до 35 лет проходит по категориям вокал, хореография, театральное, инструментальное и цирковое искусство.

Онлайн-кастинги завершатся 30 марта следующего года. Участие в проекте бесплатное.

Исполнители, прошедшие отбор, примут участие во всероссийском этнографическом мюзикле «Ожерелье России. Легенды» — на одну сцену выйдут более 400 участников. Премьера мюзикла состоится 9 апреля 2024 года на в ысокотехнологичной концертной площадке «Москва», расположенной в столичном парке «Остров Мечты». Помимо этого артисты смогут принять участие в создании семейного художественного фильма «Волшебное Ожерелье. В погоне за светом». К прокату картину запланирована в конце 2024 года. Куратор проекта — народная артистка России Анита Цой.

Проект стартовал весной 2023 года и реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Фото: АНО «Открытый мир искусства»

Впервые проект «Ожерелье России» реализован в 2022 году и был посвящен разнообразию культуры народов РФ. Премьера шоу состоялась 5 февраля 2023 года в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Красногорске Московской области. Мюзикл попал в Книгу рекордов России как самый масштабный спектакль — на одной сцене собрались 328 участников.

— Первый мюзикл был очень тепло встречен зрителями и не оставил равнодушными участников, не было сомнений, что проект должен жить и развиваться дальше, — подчеркивает директор АНО «Открытый мир искусства» Юрий Соломатин. — Подобные выступления позволяют сформировать у молодых людей межкультурную компетенцию, проект помогает сохранить культурное наследие народов России.

Фото: АНО «Открытый мир искусства»

Помимо Ростова-на-Дону кастинги проходят в Сочи, Воронеже, Волгограде, Краснодаре, Благовещенске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Екатеринбурге, Новороссийске и Нижнем Новгороде.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Заявку на участие можно подать онлайн на сайте www.art-openworld.ru.

Фото: АНО «Открытый мир искусства»

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