В Ростове проходит отбор участников для мюзикла «Ожерелье России. Легенды»

Исполнители, прошедшие отбор, примут участие во всероссийском этнографическом мюзикле «Ожерелье России. Легенды» — на одну сцену выйдут более 400 участников. Премьера мюзикла состоится 9 апреля 2024 года на в ысокотехнологичной концертной площадке «Москва», расположенной в столичном парке «Остров Мечты». Помимо этого артисты смогут принять участие в создании семейного художественного фильма «Волшебное Ожерелье. В погоне за светом». К прокату картину запланирована в конце 2024 года. Куратор проекта — народная артистка России Анита Цой.