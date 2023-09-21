В Ростове прокурор огласил свое заключение по делу об убийстве главы ДНР Захарченко

В Ростове в Южном окружном военном суде продолжается рассмотрение дела в отношении обвиняемых в организации убийства первого главы ДНР Александра Захарченко. На скамье подсудимых находятся Александр Погорелов, Артем Ена, Василий Чурилов, а также Александр Тимошенко. Помимо организации убийства и теракта, их также обвиняют в шпионаже.