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Прокурор огласил обвинительное заключение по делу об убийстве Александра Захарченко

В Ростове прокурор огласил свое заключение по делу об убийстве главы ДНР Захарченко

21 сентября 2023, 16:51
Фото: Andrew Butko/cc bu sa 4.0/wikimedia.org
Прокурор огласил обвинительное заключение по делу об убийстве Александра Захарченко

В Ростове прокурор огласил заключение по делу об убийстве главы ДНР Захарченко

Прокурор огласил обвинительное заключение по делу об убийстве главы ДНР Александра Захарченко, сообщили в пресс-службе Южного военного суда в Ростове.

В Ростове в Южном окружном военном суде продолжается рассмотрение дела в отношении обвиняемых в организации убийства первого главы ДНР Александра Захарченко. На скамье подсудимых находятся Александр Погорелов, Артем Ена, Василий Чурилов, а также Александр Тимошенко. Помимо организации убийства и теракта, их также обвиняют в шпионаже.

На минувшем заседании прокурор огласил обвинительное заключение по делу. Следующее заседание запланировано на 10 октября. На нем рассмотрят порядок исследования доказательств, а также приступят к допросу свидетелей.

Напомним, что Захарченко погиб в 2018 году во время взрыва в ресторане в центре Донецка. Местные власти назвали произошедшее терактом, после чего возбудили уголовное дело.

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