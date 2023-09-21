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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

В Ростове торговцы дерутся с полицейскими, а из-за плюшевого мишки отменяют уроки

В Ростове торговцы дерутся с полицейскими, а из-за плюшевого мишки отменяют уроки

21 сентября 2023, 14:08
Фото: Jackie/CC BY 2.0/flickr.com
В Ростове торговцы дерутся с полицейскими, а из-за плюшевого мишки отменяют уроки
В Таганроге продавцы на рынке устроили драку с полицейскими, тем временем плюшевый медведь парализовал работу ростовского лицея, а армяне из Нагорного Карабаха бегут в Ростов от войны.

Продавцы против полицейских

Telegram-каналы сообщили, что в Таганроге на местном рынке произошла драка с участием полицейского. Дело в том, что несколько продавцов там отмечали день рождения и выпивали алкоголь.

Своеобразная вечеринка оказалась недружелюбной. Торговцы стали оскорблять коллег и мешать им работать. Те пожаловались в администрацию рынка, а та позвала полицейских.

Пьяные продавцы полезли в драку со стражами правопорядка, однако были быстро повергнуты. Сейчас они задержаны.

В самой полиции инцидент официально не комментируют.

Telegram-каналы сообщили, что в Таганроге на местном рынке произошла драка с участием полицейского. ДTelegram-каналы сообщили, что в Таганроге на местном рынке произошла драка с участием полицейского. Д
Telegram-каналы сообщили, что в Таганроге на местном рынке произошла драка с участием полицейского. Д
Фото: ТГ канал ЧП Таганрог
В Сети расходится видео драки продавцов с полицейскими в Таганроге
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Плюшевый медведь против уроков

В социальных сетях сегодня днем сообщили об эвакуации лицея №27. Там обнаружили подозрительную игрушку.

Неизвестный мужчина оставил на территории лицея плюшевого медведя. Игрушка вызвала опасения, и на место вызвали спецслужбы. Они и организовали эвакуацию учащихся.

Спустя несколько часов детей вновь пустили в школу в сопровождении классных руководителей.

В полиции позже рассказали, что опасения оказались безосновательными.

Медведь парализовал работу лицея №27 в Ростове-на-Дону
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Побег от войны

Жительница Нагорного Карабаха Гоар Захарьян рассказала корреспонденту RostovGazeta, что несмотря на прекращение огня, отношения между народами на спорной территории стали более напряженными.

Нормально работать и воспитывать детей сейчас в Нагорном Карабахе не получается.Нормально работать и воспитывать детей сейчас в Нагорном Карабахе не получается.
Нормально работать и воспитывать детей сейчас в Нагорном Карабахе не получается.
Фото: pxhere.com

Захарьян вместе с семьей планирует перебраться в Ростов уже в сентябре. Женщина не видит смысла оставаться на родине из-за давления. Нормально работать и воспитывать детей сейчас в Нагорном Карабахе не получается.

На окончание конфликта Захарьян не верит. В Ростове же ее с семьей ждет дочь, которая уже устроилась в городе.

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