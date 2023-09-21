В Ростове торговцы дерутся с полицейскими, а из-за плюшевого мишки отменяют уроки

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Telegram-каналы сообщили, что в Таганроге на местном рынке произошла драка с участием полицейского. Дело в том, что несколько продавцов там отмечали день рождения и выпивали алкоголь.
Своеобразная вечеринка оказалась недружелюбной. Торговцы стали оскорблять коллег и мешать им работать. Те пожаловались в администрацию рынка, а та позвала полицейских.
Пьяные продавцы полезли в драку со стражами правопорядка, однако были быстро повергнуты. Сейчас они задержаны.
В самой полиции инцидент официально не комментируют.
В социальных сетях сегодня днем сообщили об эвакуации лицея №27. Там обнаружили подозрительную игрушку.
Неизвестный мужчина оставил на территории лицея плюшевого медведя. Игрушка вызвала опасения, и на место вызвали спецслужбы. Они и организовали эвакуацию учащихся.
Спустя несколько часов детей вновь пустили в школу в сопровождении классных руководителей.
В полиции позже рассказали, что опасения оказались безосновательными.
Жительница Нагорного Карабаха Гоар Захарьян рассказала корреспонденту RostovGazeta, что несмотря на прекращение огня, отношения между народами на спорной территории стали более напряженными.
Захарьян вместе с семьей планирует перебраться в Ростов уже в сентябре. Женщина не видит смысла оставаться на родине из-за давления. Нормально работать и воспитывать детей сейчас в Нагорном Карабахе не получается.
На окончание конфликта Захарьян не верит. В Ростове же ее с семьей ждет дочь, которая уже устроилась в городе.